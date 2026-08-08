Zaustavljali su nas na ulici i s oduševljenjem svi pitali isto: 'Koji je ovo auto?'

Na hrvatsko tržište stigao je još jedan kineski izazivač – Forthing S7 REEV, limuzina iz Dongfeng grupacije koja donosi zanimljivu kombinaciju električnog pogona i benzinskog motora. No, za razliku od klasičnih plug-in hibrida, benzinski motor ovdje nikada ne pokreće kotače. Njegova je jedina zadaća proizvodnja električne energije kada se isprazni baterija, dok automobil uvijek vozi isključivo na struju.

Električni motor razvija 218 KS i 310 Nm, a energiju crpi iz LFP baterije kapaciteta 28,4 kWh. U praksi to znači oko 150 kilometara vožnje na struju, nakon čega se uključuje benzinski generator i omogućuje nastavak putovanja bez zaustavljanja na punionici. Forthing pritom obećava ukupni doseg od čak 1.250 kilometara, dok smo tijekom testa u realnim uvjetima ostvarili oko 900 kilometara, što je i dalje izvrstan rezultat.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje Forthinga S7 REEV <<<

Privlači poglede gdje god se pojavi

Dugačak gotovo pet metara, S7 REEV privlači poglede gdje god se pojavi. Aerodinamična silueta i koeficijent otpora zraka od samo 0,191 Cd daju mu izgled skupog sportskog automobila, pa nije čudilo što su nas prolaznici često ispitivali o kojem je modelu riječ.

Kabina prati moderan trend minimalizma. Dominira veliki 15,6-inčni središnji zaslon, a zahvaljujući međuosovinskom razmaku od 2,9 metara prostora ima napretek, posebno na stražnjoj klupi. Ugodna sjedala, panoramski krov i bogata serijska oprema ostavljaju vrlo dobar dojam, iako se na pojedinim detaljima vidi gdje se štedjelo – tvrđa plastika u donjem dijelu kabine, sporiji infotainment i nekoliko jednostavnijih rješenja odaju da je cijena bila prioritet.

Na cesti S7 REEV ugodno iznenađuje. Adaptivni ovjes omogućuje udobnu vožnju, dok četiri načina rada osjetno mijenjaju karakter automobila. Unatoč masi od gotovo 1,9 tona, ponaša se sigurno i predvidivo, a ubrzanje do 100 km/h za 7,2 sekunde dovoljno je za svakodnevnu vožnju. Kada radi kao hibrid s praznom baterijom, potrošnja se kreće između pet i sedam litara na 100 kilometara.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje Forthinga S7 REEV <<<

Najveći adut ipak je - cijena

Najveći adut ipak je cijena. Forthing S7 REEV u Hrvatskoj stoji 32.990 eura i već u osnovi donosi gotovo sve što konkurencija skupo naplaćuje – adaptivni tempomat, kamere od 360 stupnjeva, sustave pomoći u vožnji, grijana i ventilirana sjedala te bogatu sigurnosnu opremu. Auto Hrvatska prvim kupcima dodatno nudi pet godina redovnog održavanja te godinu dana obveznog i kasko osiguranja, čime efektivna cijena pada ispod 30.000 eura.

Forthing S7 REEV nije bez kompromisa, ali nudi iznimno mnogo prostora, tehnologije i autonomije za uložen novac. Pokazuje koliko su kineski proizvođači napredovali te predstavlja jednu od najzanimljivijih vrijednosti za novac među elektrificiranim limuzinama na hrvatskom tržištu.

>>> U galeriji pogledajte sve detalje Forthinga S7 REEV <<<