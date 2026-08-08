Ovo su najskuplje mačke na svijetu: Neke od njih vrijede kao luksuzne vile u Hrvatskoj

Mačke su za mnoge ljude omiljeni kućni ljubimci, no u svijetu luksuzne felinologije neke pasmine dosežu cijene ravne skupocjenim automobilima. Njihovu vrijednost određuju rijetkost, genetika, izgled i zahtjevnost uzgoja. Među najskupljima nalazi se Ashera, kontroverzna mačka čija je cijena navodno dosezala čak 125.000 dolara.

Među najcjenjenijima su i Savannah te bengalska mačka, hibridi koji svojim izgledom podsjećaju na divlje pretke. Sphynx osvaja neobičnim izgledom bez dlake, dok Khao Manee privlači snježnobijelim krznom i očima različitih boja.

Ljubitelji egzotičnih pasmina cijene i karakale s prepoznatljivim čupercima na ušima, kao i Toygere koji izgledaju poput malih tigrova. Među popularnijim luksuznim mačkama ističu se i Maine Coon, poznat kao nježni div, te elegantna ruska plava mačka. Svaka pasmina nosi posebnu priču, od drevnih mačaka s kraljevskih dvorova do modernih dizajnerskih pasmina.

Iako su neke od njih iznimno skupe, njihova vrijednost nije samo u cijeni nego i u jedinstvenom karakteru i izgledu. Svijet mačaka tako pokazuje koliko raznolika, fascinantna i luksuzna može biti povezanost ljudi s ovim životinjama.