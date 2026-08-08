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Ovo su najskuplje mačke na svijetu: Neke od njih vrijede kao luksuzne vile u Hrvatskoj

Ovo su najskuplje mačke na svijetu: Neke od njih vrijede kao luksuzne vile u Hrvatskoj
Foto: Generirao UI
Dok ljubitelji mačaka diljem svijeta slave Međunarodni dan mačaka, mnogi razmišljaju o udomljavanju novog člana obitelji iz lokalnog skloništa. Ipak, postoji i paralelni svijet felinologije u kojem rijetkost, egzotično podrijetlo i specifičan izgled dižu cijenu čistokrvnih mačića na razinu luksuznih automobila. Cijena ovih mačaka određena je složenošću uzgoja, čistoćom genetske linije i potražnjom na tržištu. Od hibrida s divljim precima do drevnih pasmina koje su nekada krasile krila kraljeva, ovo su neke od najcjenjenijih i najskupljih mačaka na svijetu.
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Mačke su za mnoge ljude omiljeni kućni ljubimci, no u svijetu luksuzne felinologije neke pasmine dosežu cijene ravne skupocjenim automobilima. Njihovu vrijednost određuju rijetkost, genetika, izgled i zahtjevnost uzgoja. Među najskupljima nalazi se Ashera, kontroverzna mačka čija je cijena navodno dosezala čak 125.000 dolara.

Među najcjenjenijima su i Savannah te bengalska mačka, hibridi koji svojim izgledom podsjećaju na divlje pretke. Sphynx osvaja neobičnim izgledom bez dlake, dok Khao Manee privlači snježnobijelim krznom i očima različitih boja.

Ljubitelji egzotičnih pasmina cijene i karakale s prepoznatljivim čupercima na ušima, kao i Toygere koji izgledaju poput malih tigrova. Među popularnijim luksuznim mačkama ističu se i Maine Coon, poznat kao nježni div, te elegantna ruska plava mačka. Svaka pasmina nosi posebnu priču, od drevnih mačaka s kraljevskih dvorova do modernih dizajnerskih pasmina.

Iako su neke od njih iznimno skupe, njihova vrijednost nije samo u cijeni nego i u jedinstvenom karakteru i izgledu. Svijet mačaka tako pokazuje koliko raznolika, fascinantna i luksuzna može biti povezanost ljudi s ovim životinjama.

8.8.2026.
7:09
Webcafe.hr
Generirao UI
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