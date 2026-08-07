Od Bena Afflecka do Toma Cruisea: Tko je fatalna Ana de Armas?

Ana de Armas (38) posljednjih je godina postala jedno od najpoznatijih lica Hollywooda. Kubanska glumica osvojila je publiku ulogama u filmovima "Knives Out", "No Time to Die" i "Blonde", a njezina karijera iz godine u godinu bilježi sve veći uspjeh.

Osim glumačkim talentom, često privlači pažnju i privatnim životom. Nakon veze s Benom Affleckom posljednjih mjeseci sve češće se pojavljuje u društvu 26 godina starijeg Toma Cruisea, što je izazvalo brojna nagađanja da je među njima planula ljubav. Iako glasine nikada nisu javno komentirali, njihovi zajednički izlasci ne prestaju biti tema svjetskih medija.

U galeriji pogledajte kako izgleda Ana de Armas, glumica koja je od Kube stigla do samog vrha Hollywooda.