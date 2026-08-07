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KUBANSKA GLUMICA /

Od Bena Afflecka do Toma Cruisea: Tko je fatalna Ana de Armas?

Čini se da voli starije: Prvo Ben Affleck, a sada Tom Cruise - Tko je Ana De Armas?
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia
Kubansko-španjolska glumica Ana de Armas (38) posljednjih godina postala je jedno od najzanimljivijih imena u Hollywoodu. Osim zbog impresivnih glumačkih uloga, često se nalazi u središtu pažnje i zbog svog ljubavnog života.
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Ana de Armas (38) posljednjih je godina postala jedno od najpoznatijih lica Hollywooda. Kubanska glumica osvojila je publiku ulogama u filmovima "Knives Out", "No Time to Die" i "Blonde", a njezina karijera iz godine u godinu bilježi sve veći uspjeh.

Osim glumačkim talentom, često privlači pažnju i privatnim životom. Nakon veze s Benom Affleckom posljednjih mjeseci sve češće se pojavljuje u društvu 26 godina starijeg Toma Cruisea, što je izazvalo brojna nagađanja da je među njima planula ljubav. Iako glasine nikada nisu javno komentirali, njihovi zajednički izlasci ne prestaju biti tema svjetskih medija.

U galeriji pogledajte kako izgleda Ana de Armas, glumica koja je od Kube stigla do samog vrha Hollywooda.

7.8.2026.
15:26
Hot.hr
ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia
Ana De ArmasBen AffleckTom Cruise
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