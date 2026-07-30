Drama do posljednje sekunde na Milijunašu: Ben Affleck riskirao sve i osvojio milijun dolara

Slavni glumac Ben Affleck osvojio je glavnu nagradu od milijun američkih dolara u posebnom izdanju popularnog kviza 'Tko želi biti milijunaš?', namijenjenom slavnim osobama, piše Mirror.

Foto: ABC/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

U celebrity verziji emisije poznate osobe udružuju se s iskusnim kvizašima kako bi pokušali osvojiti što veći iznos za humanitarne organizacije po vlastitom izboru. U najnovijoj epizodi, emitiranoj u srijedu navečer, 53-godišnji Affleck natjecao se zajedno s Jamiejem Dingom, bivšim pobjednikom kviza Jeopardy!, kako bi prikupio sredstva za organizaciju Eastern Congo Initiative, koju je suosnovao 2010. godine.

Presudno pitanje za milijun dolara

Affleck i Ding došli su do posljednjeg pitanja, koje je glasilo:

"U tradicionalnom američkom običaju povodom Dana zahvalnosti, predsjednik SAD-a svake godine pomiluje purane. Koji od ovih naziva nikada nije bio ime jednog od pomilovanih purana?"

Foto: ABC/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Ponuđeni odgovori bili su: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot,Mac & Cheese, Spaghetti & Meatball

Ne znajući točan odgovor, dvojac je odlučio iskoristiti pomoć voditelja Jimmyja Kimmela.

"Zapravo, ti se jako dobro razumiješ u hranu, kuhanje i aktualna događanja. Možda ovo znaš", rekao je Affleck Kimmelu.

Voditelj je kroz šalu odgovorio:

"Mogu zamisliti Donalda Trumpa s velikom zdjelom špageta i mesnih okruglica kako ih jede. Zato mi se čini da to nije točan odgovor."

Prijatelj nije znao odgovor

Affleck i Ding iskoristili su i mogućnost telefonskog poziva te nazvali Jamiejeva prijatelja Stephena Morrisona, također iskusnog kvizaša.

Foto: ABC/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Predstavljajući ga, Ding se našalio:

"Jimmy, mislim da bi ti se svidio moj prijatelj. Završio je Harvard, otac je, dvije godine smo razlike, a zajedno smo prošli kroz brojne izazove i uspone. Baš kao Ben i Matt."

Kimmel je pritom iskoristio priliku za još jednu šalu na račun svog dugogodišnjeg "lažnog sukoba" s glumcem Mattom Damonom te upitao:

"Tražiš li nevolje?"

Ipak, Morrison nije uspio pogoditi točan odgovor, pa su Affleck i Ding morali sami donijeti konačnu odluku.

Na kraju su zaključali odgovor D – Spaghetti & Meatball, koji se pokazao točnim. Time su osvojili glavnu nagradu od milijun dolara.

Novac odlazi u humanitarne svrhe

Osvojeni iznos bit će doniran organizaciji Eastern Congo Initiative, koju je Ben Affleck osnovao zajedno s Whitney Williams. Riječ je o neprofitnoj organizaciji koja pruža podršku lokalnim inicijativama u istočnom Kongu s ciljem širenja pristupa osnovnim uslugama, jačanja gospodarskih prilika i promicanja pravde.

Na službenim stranicama organizacije navodi se kako je njezina misija stvaranje dugoročnog i održivog pozitivnog utjecaja na zajednice u istočnom Kongu.

I drugi poznati osvojili milijun dolara

Affleck nije jedina slavna osoba koja je u celebrity izdanju kviza osvojila najveću nagradu. Tijekom 2025. godine isti uspjeh ostvarili su Matt Damon i poznati kvizaš Ken Jennings.

Među dosadašnjim osvajačima milijun dolara nalaze se i zvijezde američke serije The Office Oscar Nuñez i Kate Flannery, komičar Ike Barinholtz zajedno sa svojim ocem Alanom Barinholtzom te poznati chef David Chang.