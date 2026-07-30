Drama do posljednje sekunde na Milijunašu: Ben Affleck riskirao sve i osvojio milijun dolara
Osvojeni iznos bit će doniran organizaciji koju je Ben Affleck osnovao zajedno s Whitney Williams
Slavni glumac Ben Affleck osvojio je glavnu nagradu od milijun američkih dolara u posebnom izdanju popularnog kviza 'Tko želi biti milijunaš?', namijenjenom slavnim osobama, piše Mirror.
U celebrity verziji emisije poznate osobe udružuju se s iskusnim kvizašima kako bi pokušali osvojiti što veći iznos za humanitarne organizacije po vlastitom izboru. U najnovijoj epizodi, emitiranoj u srijedu navečer, 53-godišnji Affleck natjecao se zajedno s Jamiejem Dingom, bivšim pobjednikom kviza Jeopardy!, kako bi prikupio sredstva za organizaciju Eastern Congo Initiative, koju je suosnovao 2010. godine.
Presudno pitanje za milijun dolara
Affleck i Ding došli su do posljednjeg pitanja, koje je glasilo:
"U tradicionalnom američkom običaju povodom Dana zahvalnosti, predsjednik SAD-a svake godine pomiluje purane. Koji od ovih naziva nikada nije bio ime jednog od pomilovanih purana?"
Ponuđeni odgovori bili su: Peanut Butter & Jelly, Tater & Tot,Mac & Cheese, Spaghetti & Meatball
Ne znajući točan odgovor, dvojac je odlučio iskoristiti pomoć voditelja Jimmyja Kimmela.
"Zapravo, ti se jako dobro razumiješ u hranu, kuhanje i aktualna događanja. Možda ovo znaš", rekao je Affleck Kimmelu.
Voditelj je kroz šalu odgovorio:
"Mogu zamisliti Donalda Trumpa s velikom zdjelom špageta i mesnih okruglica kako ih jede. Zato mi se čini da to nije točan odgovor."
Prijatelj nije znao odgovor
Affleck i Ding iskoristili su i mogućnost telefonskog poziva te nazvali Jamiejeva prijatelja Stephena Morrisona, također iskusnog kvizaša.
Predstavljajući ga, Ding se našalio:
"Jimmy, mislim da bi ti se svidio moj prijatelj. Završio je Harvard, otac je, dvije godine smo razlike, a zajedno smo prošli kroz brojne izazove i uspone. Baš kao Ben i Matt."
Kimmel je pritom iskoristio priliku za još jednu šalu na račun svog dugogodišnjeg "lažnog sukoba" s glumcem Mattom Damonom te upitao:
"Tražiš li nevolje?"
Ipak, Morrison nije uspio pogoditi točan odgovor, pa su Affleck i Ding morali sami donijeti konačnu odluku.
Na kraju su zaključali odgovor D – Spaghetti & Meatball, koji se pokazao točnim. Time su osvojili glavnu nagradu od milijun dolara.
Novac odlazi u humanitarne svrhe
Osvojeni iznos bit će doniran organizaciji Eastern Congo Initiative, koju je Ben Affleck osnovao zajedno s Whitney Williams. Riječ je o neprofitnoj organizaciji koja pruža podršku lokalnim inicijativama u istočnom Kongu s ciljem širenja pristupa osnovnim uslugama, jačanja gospodarskih prilika i promicanja pravde.
Na službenim stranicama organizacije navodi se kako je njezina misija stvaranje dugoročnog i održivog pozitivnog utjecaja na zajednice u istočnom Kongu.
I drugi poznati osvojili milijun dolara
Affleck nije jedina slavna osoba koja je u celebrity izdanju kviza osvojila najveću nagradu. Tijekom 2025. godine isti uspjeh ostvarili su Matt Damon i poznati kvizaš Ken Jennings.
Među dosadašnjim osvajačima milijun dolara nalaze se i zvijezde američke serije The Office Oscar Nuñez i Kate Flannery, komičar Ike Barinholtz zajedno sa svojim ocem Alanom Barinholtzom te poznati chef David Chang.