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IGRA ILI NEŠTO OZBILJNIJE?  /

Udruga objavila snimku posljednjih trenutaka lavice: 'Na očigled posjetitelja događao se užas'

Udruga objavila snimku posljednjih trenutaka lavice: 'Na očigled posjetitelja događao se užas'
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Foto: Screenshot/Facebook

Snimka prikazuje kako lav leži uz lavicu, a iz njihovog ponašanja teško je razaznati radi li se o igri

30.7.2026.
15:53
danas.hr
Screenshot/Facebook
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Udruga Animalex oglasila se o smrti lavice Tayri, koju je u srijedu u Zoološkom vrtu u Zagrebu napao i ubio lav Uganda

Udruga je na svojim društvenim mrežama u četvrtak objavila snimku za koju navode da prikazuje posljednje trenutke kada je lavica još bila živa. 

Snimka prikazuje kako lavica leži uz lava, a iz njihovog ponašanja teško je ocijeniti radi li se o igri ili nečemu puno ozbiljnijem. Na snimci se čuju glasovi ljudi i dozivanje lava.

'Nestručno, neodgovorno, nemarno'

Udruga Animalex tvrdi da je do smrti lavide došlo zbog neodgovornog postupanja timaritelja i drugih odgovornih osoba.

"Ovo su jučerašnji posljednji trenutci lavice u Zoološkom vrtu Maksimir. Nestručno, neodgovorno i nemarno ponašanje  timaritelja i drugih "stručnjaka" doveo je do smrti lavice, koja je prisilno već nakon 10 dana bila stavljena u nastambu s lavom, bez trajnog nadzora i bez adekvatne reakcije timaritelja na napade koje je svakodnevno doživljavala", navela je udruga. 

"Na očigled već troje posjetitelja događao se užas, a timaritelji su napad lava pokušali spriječiti, pazite ovo, DOZIVANJEM LAVA! DOZOVANJEM! Da je u pitanju bio posjetitelj, da li bi i onda timaritelji dozivali lava da se spriječi tragedija? Gdje su puške za omamljivanje? Znate li ih uopće koristiti?", pitaju se u udruzi. 

Lavica već za vikend imala teže ozljede?

Udruga Animalex traži ostavku ravnatelja i osobe "koja je samovoljno, ne poštujući pravila struke, odlučila da lavovi već nakon 10 dana trajno budu skupa u nastambi." 

Iz udruge su istaknuli i da su im se javili posjetitelji koji su posvjedočili da je lavica još za vikend imala teže ozljede.

"Sram vas može biti vašeg neznanja i nemara! I izjava za dnevnik da ispunjavate uvjete i da ćete nabaviti novu lavicu?!", napisali su iz udruge. 

Podsjetimo, iz Zoološkog vrta su naveli da su lavovi uspješno spojeni 10. srpnja u pomoćnom prostoru te da su 21. srpnja zajedno boravili u vanjskom dijelu nastambe. Rekli su i da su se životinje dobro slagale te da nije bilo nikakvih naznaka da bi moglo doći do ovakvog događaja.

Lavovi su, naveo je Zoo, bili pod stalnim nadzorom te nisu zabilježeni incidenti. Također su rekli da ne znaju što je potaknulo lava da napadne lavicu. 

Lavovi U Zoološkom VrtuLavicaZooZoo Zagreb
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