Neviđena tragedija u zagrebačkom ZOO-u: Lav usmrtio lavicu

Zagrebački Zoološki vrt podijelio je tužne vijest o afričkoj lavici koja je zajedno s mužjakom stigla ondje prije nepuna tri tjedna. U objavi na društvenim mrežama, potvrdili su da je mladi lav Uganda napao lavicu Tayri i usmrtio je.

Kažu kako se par do sada dobro slagao i da ništa nije dalo naslutiti da će se ovako nešto dogoditi.

"Čim smo doznali za napad mladog lava na lavicu, poduzeli smo sve mjere vezane uz sigurnost ljudi i životinja. U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat ćemo utvrditi zašto je došlo do tragičnog događaja", kažu iz zoološkog.

Ističu kako među divljim životinjama dolazi do sukoba što je dio njihova prirodnog ponašanja. Budući da su mladi lavovi velike i snažne zvijeri, poduzeli su niz sigurnosnih mjera tijekom njihovog upoznavanja i spajanja. No, što je točno pošlo po zlu nije poznato.

Istražit će kako je došlo do tragedije

"U suradnji sa stručnjacima iz drugih institucija pokušat ćemo utvrditi zašto je došlo do tragičnog događaja", najavili su iz Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Uganda, petogodišnji mužjak iz francuskog Sigeana godinu dana starija ženska iz mađarskog Veszprema Tayri, u Zagreb su stigli radi uzgoja u sklopu Europskog uzgojnog programa.

Došli su isti dan te su prvo bili smješteni u odvojene prostore. Kada su se navikli jedno na drugo, u zoološkom su ih odlučili spojiti.

Inače, sjeverna populacija afričkog lava kojoj pripadaju, na IUCN-ovu Crvenom popisu nosi status ugrožene vrste (EN). U divljini je samo 250 jedinki te populacije. Zato je nužan njihov uzgoj pod ljudskom skrbi.