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VELIKI EMPATI /

Ova četiri znaka su najhumanije osobe na svijetu: Spremni su apsolutno svima pomoći

Ova četiri znaka su najhumanije osobe na svijetu: Spremni su apsolutno svima pomoći
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Foto: Generirao UI

Povodom Svjetskog dana humanosti izdvojili smo horoskopske znakove koji se, prema astrolozima, najviše ističu empatijom, nesebičnošću i željom da pomognu drugima

19.8.2026.
18:51
Antonela Ištvan
Generirao UI
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Svakog 19. kolovoza obilježava se Svjetski dan humanosti, dan posvećen odavanju počasti humanitarnim radnicima koji riskiraju, a ponekad i gube svoje živote kako bi pomogli najugroženijima diljem svijeta.

Ujedinjeni narodi proglasili su ovaj dan 2008. godine, u sjećanje na tragičan događaj iz 2003., kada su 22 djelatnika UN-a poginula u bombaškom napadu na sjedište u Bagdadu.

Ovaj dan prilika je za jačanje svijesti o važnosti međunarodne suradnje i slavljenje nesebičnosti koja pokreće svijet. U duhu ovog dana, zaronili smo u svijet astrologije kako bismo istražili koji se horoskopski znakovi ističu svojom urođenom empatijom i željom za pomaganjem.

Iako svatko od nas posjeduje kapacitet za dobrotu, astrolozi vjeruju da su određeni znakovi Zodijaka po prirodi skloniji altruizmu.

Vodenjak: Vizionar s misijom za čovječanstvo

Vodenjaci su poznati kao inovatori i buntovnici Zodijaka, no njihova humanost proizlazi iz duboke želje da svijet učine boljim, pravednijim i slobodnijim mjestom za sve. Njihov altruizam nije usmjeren samo na pojedince, već na čovječanstvo u cjelini.

Simbol ovog zračnog znaka je Vodonoša, koji izlijeva vodu znanja i ideja u svijet, što savršeno opisuje njihovu misiju prosvjetljenja i napretka. Prema pisanju portala The Times Of India, vodenjaci koji su vođeni nekonvencionalnim Uranom, planetom promjena i revolucije, istinski su vizionari koji vide širu sliku.

Ne podnose nepravdu, nejednakost i ograničenja slobode te se predano bore za prava manjina i zanemarenih društvenih skupina. Iako ponekad mogu djelovati emocionalno distancirano, to je zato što njihova briga nadilazi osobne odnose; oni razmišljaju o sustavnim rješenjima koja će donijeti dobrobit cijeloj zajednici.

Njihova inteligencija i originalnost čine ih pokretačima društvenih promjena, uvijek spremnima stati na čelo pokreta koji se zalažu za napredak.

Ova četiri znaka su najhumanije osobe na svijetu: Spremni su apsolutno svima pomoći
Foto: Generirao UI

Ribe: Suosjećanje koje ne poznaje granice

Ako postoji znak koji utjelovljuje čistu empatiju, to su ribe. Kao posljednji znak Zodijaka, ribe nose mudrost i razumijevanje svih prethodnih znakova, što im daje gotovo nadnaravnu sposobnost da osjete tuđe emocije.

Za njih suosjećanje nije izbor, već instinkt. Oni doslovno upijaju energiju i osjećaje ljudi oko sebe, zbog čega često tuđu patnju doživljavaju kao svoju vlastitu.

Pripadnici ovog vodenog znaka duboko su povezani sa svim živim bićima i nerijetko stavljaju potrebe drugih ispred svojih, ponekad i na vlastitu štetu. Njihova pomoć je uvijek nesebična, tiha i bez očekivanja ičega zauzvrat.

Zbog svoje iznimne osjetljivosti, intuitivne prirode i duhovnosti, Ribe se često pronalaze u humanitarnom radu, volonterskim organizacijama ili zanimanjima koja uključuju iscjeljivanje i brigu. One su tihi heroji koji svijet čine boljim svojom bezuvjetnom dobrotom.

Rak: Nježni zaštitnik i njegovatelj

Rakovi su arhetip njegovatelja u Zodijaku. Njihova dobrota proizlazi iz duboko ukorijenjene potrebe da štite, hrane i pružaju utjehu onima oko sebe. Njihov zaštitnički instinkt nije rezerviran samo za obitelj i prijatelje; Rakovi će svoju brigu proširiti na svakoga tko djeluje izgubljeno ili povrijeđeno. Poput toplog zagrljaja ili doma, oni stvaraju osjećaj sigurnosti i pripadnosti.

Uvijek su spremni pružiti praktičnu pomoć, bilo da se radi o kuhanju toplog obroka, nuđenju smještaja ili jednostavno pružanju ramena za plakanje.

Izuzetno su intuitivni i prvi će primijetiti kada netko nije dobro, čak i ako ta osoba to pokušava sakriti. Njihova empatija je iskrena i duboka, a njihova odanost i spremnost da pomognu čine ih osobama od najvećeg povjerenja. Za raka, najveća sreća je vidjeti da su ljudi koje vole sretni i zbrinuti.

Ova četiri znaka su najhumanije osobe na svijetu: Spremni su apsolutno svima pomoći
Foto: Generirao UI

Vaga: Urođeni borac za pravdu i sklad

Vage posjeduju urođen i nepogrešiv osjećaj za pravdu, ravnotežu i sklad. Njihova humanost temelji se na dubokoj želji da isprave nepravde i stvore svijet u kojem vlada mir. Pripadnici ovog znaka ne podnose sukobe i nejednakost te će uvijek stati u obranu onih koji su slabiji ili čiji se glas ne čuje.

Vage su prirodni diplomati i mirotvorci, vješti u pronalaženju kompromisa i smirivanju napetih situacija. Njihova sposobnost da objektivno sagledaju sve strane priče omogućuje im da donose pravedne odluke.

Iako teže skladu, neće se ustručavati boriti za ono u što vjeruju. Svojom smirenošću, šarmom i pravednošću potiču druge na ljubaznost i suradnju, vjerujući da se najbolja rješenja pronalaze zajedničkim naporima. Njihova misija je stvoriti ugodnije i harmoničnije okruženje za sve.

HumanostAstrologijaHoroskopski ZnakoviSvjetski Dan
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