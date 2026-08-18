Ove znakove čekaju turbulentni mjeseci sve do siječnja: Jedan planet unosi kaos u njihove živote

Početkom kolovoza nebo nam je pripremilo intenzivno razdoblje dubokog unutarnjeg rada. Naime, 3. kolovoza 2026. godine, Kiron, nebesko tijelo poznato u astrologiji kao "ranjeni iscjelitelj", započeo je svoj godišnji retrogradni hod, koji će potrajati sve do šestog siječnja 2027.

Ovaj tranzit nije poput drugih retrogradnosti koje donose kaos u komunikaciji ili tehnologiji; Kironov utjecaj je tih, osoban i prodire duboko u našu psihu. Njegov hod unatrag poziva nas da zastanemo i suočimo se sa starim ranama, nesigurnostima i obrascima ponašanja koje smo dugo gurali pod tepih.

Ove godine, njegova putanja je posebno značajna jer započinje u prizemljenom Biku, da bi se sredinom rujna vratio u vatrenog ovna, tjerajući nas da preispitamo sve, od naše materijalne sigurnosti do samog temelja našeg identiteta.

Iako će svi osjetiti ovaj poziv na iscjeljenje, četiri horoskopska znaka naći će se na prvoj crti, suočeni s najvećim izazovima i najdubljim transformacijama.

Što donosi putovanje ranjenog iscjelitelja?

Prema pisanju portala Collective World, Kiron u astrologiji simbolizira naše najdublje rane, ali i naš najveći potencijal za iscjeljenje i mudrost. Njegov retrogradni hod je prilika da se te rane ne tretiraju kao slabosti, već kao izvori snage.

Budući da ovogodišnji tranzit premošćuje dva znaka, postavlja nam dva ključna, temeljna pitanja. Faza u Biku, od 3. kolovoza do 17. rujna, bavit će se temama sigurnosti, novca, tijela i samopoštovanja.

Pitat će nas: "Smijem li se osjećati sigurno i vrijedno, a da to ne moram neprestano zasluživati?". To je vrijeme kada će na površinu isplivati strahovi od oskudice i uvjerenja da ljubav, odmor i zadovoljstvo moramo zaraditi.

Nakon toga, povratkom u Ovna 17. rujna, energija se mijenja. Ostatak retrogradnog perioda, do siječnja 2027., fokusirat će se na identitet, hrabrost, ljutnju i pravo da budemo ono što jesmo.

Ključno pitanje tada postaje: "Imam li hrabrosti biti autentičan, čak i ako time razočaram ljude koji su navikli na moju šutnju?". Ovaj dio tranzita vraća nas na lekcije koje smo učili od 2018. godine, dajući nam priliku da konačno prestanemo umanjivati sebe i zauzmemo svoje mjesto u svijetu.

Foto: Generirao UI

Ovan: Suočavanje s vlastitim egom i identitetom

Za ovnove će ovaj period biti iznimno osoban i intenzivan. Povratak Kirona u vaš znak znači da nema skrivanja. Teme koje su vas zaokupljale posljednjih nekoliko godina - tko ste, za što se borite, kako se nosite s ljutnjom i osjećajem neadekvatnosti - sada dolaze na konačnu reviziju.

Možda ćete se naći u situacijama koje bolno podsjećaju na prošlost, no kozmos vam daje priliku da ovaj put reagirate drugačije. Glavni okidač bit će osjećaj da svoju vrijednost morate dokazivati kroz neprestanu akciju i neovisnost.

Lekcija koju trebate usvojiti jest da ne morate biti neustrašivi da biste bili vrijedni. Dozvolite si izraziti sumnju, zatražiti pomoć i jednostavno postojati bez osjećaja da za to trebate tražiti dopuštenje.

Ovo je vaša prilika da zaliječite rane na egu i naučite da pravi uspjeh ne isključuje druge, već im pomaže da i oni rastu.

Bik: Preispitivanje temelja sigurnosti i vrijednosti

Retrogradnost za vas počinje na domaćem terenu, u vašem znaku, stavljajući u fokus vaš identitet, tijelo i način na koji se predstavljate svijetu. Potom se Kiron seli u vaše dvanaesto polje nesvjesnog, tjerajući vas da se suočite s potisnutim emocijama i duboko zakopanim strahovima.

Glavni izazov bit će suočavanje s uvjerenjem da vaša vrijednost izravno ovisi o vašem bankovnom računu, izgledu ili produktivnosti. Ovaj tranzit razotkriva kako je strah od materijalnog gubitka upravljao vašim odlukama. Vrijeme je da shvatite kako je odmor vaše urođeno pravo, a ne nagrada koju zaslužujete tek nakon potpunog izgaranja.

Umjesto da nosite ogroman osjećaj dužnosti, pristupite iscjeljenju korak po korak. Izgradite sigurnost koja dolazi iznutra, a ne iz vanjskih potvrda.

Foto: Generirao UI

Vaga: Testiranje granica u najvažnijim odnosima

Vage će se naći usred dubokog preispitivanja partnerskih odnosa. Kironovo kretanje kroz vašu osmu kuću intimnosti i povratak u sedmu kuću partnerstva aktivirat će stare obrasce ponašanja, posebno sklonost žrtvovanju vlastitih potreba radi očuvanja mira.

Možda ćete se ponovno suočiti s osjećajem izdaje, napuštenosti ili dojmom da u vezama uvijek dajete previše. No, ovo nije ponavljanje starih grešaka, već test zrelosti.

Izazov je jasan: naučiti postaviti zdrave granice, čak i ako vam se to čini neugodnim. Lekcija za vas je da odanost partneru mora uključivati i odanost sebi. Shvatit ćete da iskrenost, iako ponekad teška, gradi dugoročno povjerenje, dok šutnja i popuštanje stvaraju samo prividnu harmoniju.

Škorpion: Ritam zdravlja i svakodnevna realnost

Povratkom Kirona u Ovna, aktivira se vaša šesta kuća koja vlada poslom, zdravljem i svakodnevnim navikama. Vaše tijelo više neće tiho tolerirati iscrpljujući tempo i zanemarivanje.

Kronični umor, stres ili manji zdravstveni problemi postat će glasni alarmi koji vas pozivaju na promjenu. Ovo je razdoblje u kojem ćete bolno postati svjesni kako ste preuzimali previše obveza ili glumili terapeuta drugima, zaboravljajući na sebe.

Prestanite čekati da "drugi cipela padne" i živjeti u stanju stalne napetosti. Ključ iscjeljenja je u stvaranju prizemljenih, svakodnevnih rutina koje hrane i vaše tijelo i vašu dušu. Naučit ćete da se odmor ne zaslužuje iscrpljenošću i da je briga o sebi temelj svake dugoročne snage.