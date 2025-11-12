Retrogradni Jupiter i Merkur udružili snage: Ovim znakovima donose pravu apokalipsu

Studeni je donio dvostruku dozu astrološke drame. Pripremite se jer nas očekuje rijetko poravnanje u kojem dva moćna planeta, Merkur i Jupiter, istovremeno kreću retrogradno.

Ovaj kozmički ples obećava period intenzivne introspekcije, neočekivanih preokreta i, ako mu ispravno pristupimo, dubokog iscjeljenja.

Dok je Merkur, glasnik bogova, započeo svoj posljednji ovogodišnji "ples unatrag" 9. studenog, samo dva dana kasnije, 11. studenog, pridružio mu se i Jupiter, planet sreće i ekspanzije, pa skupa stvaraju ono što astrolozi nazivaju "retrogradnom sezonom".

Što nam donosi dvostruka retrogradnost?

Ovaj period, koji će biti najintenzivniji od 11. do 29. studenog, poziva na usporavanje i preispitivanje. Retrogradnost ne znači da se planeti doslovno kreću unatrag, već da s naše točke gledišta na Zemlji tako izgleda.

To je astrološki znak da je vrijeme za reviziju, refleksiju i rješavanje nedovršenih poslova.

Merkurova istina koja peče

Merkur, planet komunikacije, tehnologije i putovanja, započinje svoj retrogradni hod u znaku Strijelca, a 18. studenog vraća se u tajanstvenog Škorpiona.

Ovaj tranzit donosi istinu s oštrim ubodom. Dok je u Strijelcu, može uzrokovati probleme s putovanjima i obrazovanjem te nas natjerati da preispitamo svoja najdublja uvjerenja.

Prelaskom u Škorpiona, fokus se seli na mračnije teme - tajne, moć i privatnost izlaze na vidjelo. Prisiljeni smo suočiti se s neizrečenim, neriješenim i potisnutim emocijama.

Jupiterovo putovanje u nutrinu

Samo dva dana nakon Merkura, i Jupiter kreće retrogradno u osjećajnom znaku raka, gdje će ostati sve do ožujka 2026. godine. Kao planet rasta i obilja, Jupiterov hod unatrag potiče duboko karmičko iscjeljenje i emocionalnu obnovu.

Prema astrolozima s portala kao što je Vice, ovo je sezona za preispitivanje uvjerenja i odanosti te njegovanje onoga što nas istinski ispunjava. Jupiter u Raku pretvara refleksiju u otkrivenje, tražeći od nas da pronađemo mudrost u prošlim iskustvima.

Znakovi na udaru: Tko će najviše osjetiti promjene?

Iako će svi osjetiti kozmičke turbulencije, nekoliko znakova naći će se u epicentru oluje.

Strijelac

Ova retrogradna sezona, s obzirom na to da Merkur započinje svoj hod unatrag upravo u vašem znaku, izravno vas pogađa, stavljajući naglasak na vaš identitet, način izražavanja i ključne odluke koje donosite.

Budući da Merkur vlada komunikacijom, očekujte da će se fokus prebaciti na preispitivanje vaših uvjerenja i načina na koji ih prezentirate svijetu. Posebna pažnja je potrebna pri izražavanju, jer nefiltrirane izjave mogu lako dovesti do nesporazuma i potencijalno ugroziti vašu reputaciju, s obzirom na povećanu sklonost komunikacijskim prekidima i pogrešnim tumačenjima tijekom ovog razdoblja.

Osim toga, retrogradna energija može zamagliti prosudbu, stoga je preporučljivo izbjegavati žurbu s važnim odlukama. Kao da to nije dovoljno, vaš vladajući planet, Jupiter, također kreće retrogradno, što može privremeno prigušiti vaš urođeni optimizam i potaknuti vas na dublje preispitivanje osobnih prioriteta i smjera u kojem usmjeravate svoju energiju.

Ovo je iznimno važno vrijeme za ozbiljnu životnu reviziju, povratak "za crtaći stol" kako biste ispravili ono što ne funkcionira, te za introspekciju o vašem osjećaju avanture, osobnom rastu i nedavnim odlukama.

Iskoristite ga za preispitivanje starih projekata, ideja ili profesionalnih ciljeva koji su možda bili zanemareni, te za usklađivanje s onim što vas istinski ispunjava.

Blizanci

Vama, kao blizancima kojima vlada Merkur, njegove retrogradne faze uvijek donose intenzivne osjećaje, no ova je posebno osobna i duboko transformirajuća. Njezin će se utjecaj manifestirati prvenstveno u vašem sedmom polju odnosa, koje obuhvaća partnerstva svih vrsta - od romantičnih do poslovnih, te u šestom polju zdravlja i svakodnevnih rutina.

Stoga, pripremite se na potencijalne nesporazume s partnerima i kolegama, koji će zasigurno testirati vaše strpljenje i sposobnost prilagodbe. U osobnim odnosima, to se može očitovati kroz nejasne komunikacije, pretpostavke o tuđim namjerama ili osjećaj zanemarivanja, dok na radnom mjestu mogu iskrsnuti problemi zbog nejasnih očekivanja, pogrešnog tumačenja e-mailova ili nedostatka transparentnosti.

Bit ćete prisiljeni ponovno pregovarati o postojećim obavezama i dogovorima, što može uključivati redefiniranje uloga i odgovornosti u vezi, usklađivanje budućih ciljeva, ili pak pregovore o radnim uvjetima, fleksibilnosti i karijernom razvoju. Ključ za uspješno navigiranje ovim izazovnim periodom leži u usporavanju i aktivnom slušanju vlastitih emocija prije nego što reagirate.

To znači svjesno zastati, primijetiti što osjećate, imenovati te emocije bez osude i koristiti tehnike poput dubokog disanja ili vođenja dnevnika kako biste stekli jasnoću. Takav pristup ne samo da će poboljšati vašu emocionalnu regulaciju i donošenje odluka, već će i ojačati vaše odnose, smanjiti stres i donijeti veći osjećaj unutarnjeg mira i kontrole.

Rak

Jupiter je retrogradan u vašem znaku, što donosi snažnu dozu nostalgije, ali i iznimnu priliku za duboki osobni preporod. Ovo je vrijeme da se sjetite tko ste bili prije nego što ste postali ono što drugi od vas trebaju, tako što će vas pozvati na autentično samootkrivanje.

Preusmjerite energiju na sebe, što je ključno za poticanje rasta i dobrobiti. To uključuje posvećivanje vremena introspekciji i vođenju dnevnika kako biste identificirali svoje temeljne potrebe i vrijednosti, aktivno prioritiziranje brige o sebi kroz aktivnosti koje hrane vaš um, tijelo i dušu, te svjesno otpuštanje i procesiranje emocija umjesto njihovog potiskivanja.

Postavite jasne namjere za promjene koje želite postići i dopustite si da iskusite dosadu, koja može potaknuti kreativnost i samoreinventiranje. Istovremeno, Merkur unosi kaos u vaše polje rutine i zadovoljstva, što se može manifestirati kroz nedosljedne rasporede, zanemarivanje osobnih potreba, osjećaj preopterećenosti ili potpuni nedostatak strukture.

To stvara značajnu tenziju između posla i privatnog života, gdje se radni zahtjevi prelijevaju u osobno vrijeme, osobni izazovi utječu na radnu učinkovitost, a granice između doma i ureda postaju zamagljene, posebno u kontekstu rada na daljinu. Stoga će postavljanje jasnih i zdravih granica biti ključno za očuvanje unutarnjeg mira i zaštitu vašeg mentalnog i emocionalnog blagostanja.

To podrazumijeva postavljanje vremenskih granica za rad i samopomoć, digitalnih granica za isključivanje iz virtualnog svijeta, emocionalnih granica za zaštitu vaše energije, te komunikacijskih granica za jasno izražavanje vaših potreba i vrijednosti.

Škorpion

Navikli ste na transformacije, ali ova će kopati dublje no inače, prodirući u same temelje vašeg bića. Merkur započinje svoj retrogradni hod u vašem polju financija i vrijednosti, što može donijeti niz izazova.

Očekujte potencijalne nesporazume i dezinformacije koje mogu utjecati na vaše financijske odluke, kao i tehničke poteškoće u sustavima plaćanja. Ovo je vrijeme kada se preporučuje izbjegavanje velikih financijskih transakcija, potpisivanja ugovora ili kupnje nekretnina zbog povećanog rizika od pogrešaka i odgoda.

Osim toga, ovaj tranzit potiče preispitivanje vaše samovrijednosti u profesionalnom kontekstu te redefiniranje osobnih prioriteta i onoga što istinski cijenite. Retrogradna energija može pojačati sumnju u sebe, zamagliti prosudbu i izazvati osjećaj mentalne magle, što može dovesti do frustracije i tjeskobe, posebno u područjima gdje vaša samovrijednost treba jačanje.

Kada Merkur uđe u vaš znak, u intenzivnog Škorpiona, neizbježna su duboka otkrića koja će promijeniti način na koji vidite sebe i svoju moć. Ovaj period potiče duboko zaranjanje u podsvijest, izoštravajući vaše instinkte i vodeći do razotkrivanja skrivenih značenja, sirovih istina i prikrivenih motiva.

Budite spremni suočiti se sa starim tajnama i potisnutim emocijama, jer će se na površinu izvući zaboravljena sjećanja, neizrečene riječi i neriješeni osjećaji, nudeći vam priliku za konačno iscjeljenje i zatvaranje poglavlja.