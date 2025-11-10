Retrogradni Jupiter donosi kaos: Ove znakove čeka životna drama, ništa više neće biti isto

Pripremite se za kozmički kaos jer studeni donosi razdoblje dubokih promjena i preispitivanja. Ne radi se samo o jednom astrološkom događaju, već o pravoj kozmičkoj oluji.

Dok će nebom harati čak tri kiše meteora, dva ključna planeta, Merkur i Jupiter, kreću u svoj retrogradni hod, tako što stvaraju period zastoja i introspekcije.

Jupiter, planet rasta, sreće i obilja, započinje svoje prividno kretanje unatrag 11. studenog u osjećajnom znaku raka, gdje će ostati sve do ožujka 2026. godine.

Ovo nije retrogradni hod koji će vam pokvariti telefon ili odgoditi let, poput onog Merkurovog. Retrogradni Jupiter je više poput kozmičkog poziva na pauzu.

Svemir nam pruža toplu šalicu čaja i poručuje: "Usporimo i provjerimo gdje smo." To je vrijeme kada se vanjska ekspanzija zaustavlja kako bi se potaknuo unutarnji rast.

Budući da se događa u Raku, znaku koji vlada domom, obitelji i emocionalnom sigurnošću, pozvani smo da preispitamo svoje temelje, zaliječimo stare rane i redefiniramo što nam uistinu znači sigurnost.

Iako će svi osjetiti ovaj utjecaj, četiri horoskopska znaka naći će se u središtu ove transformacije. Evo tko će najdublje osjetiti Jupiterov retrogradni ples.

Blizanci

Za brze i komunikativne blizance, ovaj tranzit donosi intenzivan fokus na financije, materijalnu sigurnost i duboki osjećaj vlastite vrijednosti, budući da Jupiter retrogradno prolazi kroz vašu drugu kuću, koja vlada novcem i resursima.

Ovo razdoblje, koje se proteže od kraja 2025. do proljeća 2026., nije pogodno za riskantne investicije ili impulzivnu kupovinu. Umjesto toga, bit ćete potaknuti na duboku introspekciju i preispitivanje svog odnosa s novcem i resursima.

S Jupiterom koji se vraća u blizance u prosincu 2025., a zatim ulazi u Raka (vašu drugu kuću) u listopadu 2025., naglasak je na jačanju financijskih temelja i usklađivanju vašeg financijskog identiteta s osobnim vrijednostima.

Možda ćete shvatiti da prava sigurnost ne proizlazi isključivo iz materijalnih dobara, već iz unutarnjeg osjećaja vrijednosti i stabilnosti.

Retrogradni Merkur u studenom 2025. dodatno potiče ovu "reviziju resursa", tako što vas poziva da preispitate svoje financijske želje i prioritete. Očekujte usporavanje financijskih prilika ili čak neočekivane troškove koji će vas natjerati da detaljno preispitate svoj budžet i strategije.

Ovo je vrijeme za "ponovnu procjenu, usklađivanje i ponovno otkrivanje" vaših financijskih temelja. Istovremeno, stari talenti i vještine mogli bi ponovno isplivati na površinu kao potencijalni izvor prihoda.

Jupiterova prisutnost u Blizancima potiče samopouzdanje i viziju, otvarajući vrata poduzetničkim pothvatima koji koriste vaše postojeće vještine.

Saturn u Ribama, vašoj desetoj kući karijere, osigurava da se dosljednom primjenom tih talenata može postići stabilan rast. Iskoristite ovo razdoblje da uskladite svoje financijske navike sa svojim istinskim vrijednostima i istražite inovativne načine monetizacije svojih sposobnosti.

Do proljeća ćete izaći s jasnijom slikom o tome što vam je zaista važno i kako to postići, spremni za nove prilike za rast i prepoznavanje.

Foto: Chatgpt

Djevica

Djevice, pripremite se za veliku reviziju svojih dugoročnih ciljeva i društvenih krugova. Jupiterov hod unatrag, koji se proteže od studenog 2025. do ožujka 2026., aktivira vašu jedanaestu kuću prijateljstva, nade i zajednice. Ovo je razdoblje duboke introspekcije, potaknuto značajnim astrološkim tranzitima, uključujući Saturn u Ribama (vaša sedma kuća partnerstva) i Sjeverni čvor u vašem sektoru partnerstva, što naglašava dugoročna partnerstva, predanost i preispitivanje osobnog identiteta i ciljeva.

Sada ćete se zapitati tko su vam uistinu pravi prijatelji i koje grupe i zajednice istinski podržavaju vaš rast i autentičnost. Neki odnosi mogu se produbiti, dok će drugi, koji su se temeljili na dužnosti ili navici, a ne na iskrenoj povezanosti, tiho izblijedjeti. Kako biste razlučili ove veze, važno je procijeniti težinu obveza i zapitati se jesu li te obveze usklađene s vašim autentičnim ja i vrijednostima.

Redefiniranje granica i očekivanja bit će ključno, a otvoreni i iskreni razgovori mogu razjasniti prirodu vaših veza. Prioritet dajte duhovnoj povezanosti i intuiciji, vjerujući svojim unutarnjim osjećajima o tome tko istinski rezonira s vama na dubljoj razini. Obratite pažnju na dosljedne akcije i zajedničke odgovornosti, jer će tranzit Saturna testirati snagu i autentičnost tih veza.

Možda će vam se u život vratiti stari prijatelji, nudeći priliku za pomirenje ili zatvaranje starih priča, dok će se istovremeno pojaviti potreba za rješavanjem dinamike moći i zajedničkih resursa u bliskim odnosima. Osjećat ćete snažnu potrebu da preispitate svoje snove i ambicije. Jesu li ciljevi kojima težite i dalje vaši ili pripadaju starijoj verziji vas?

Ovo je prilika da redefinirate svoj identitet i svrhu, poduzimajući male, postojane i namjerne korake prema tome tko želite postati. Jupiterov retrogradni hod idealno je vrijeme za reviziju strategija, preispitivanje planova i dugoročnih karijernih ciljeva, osiguravajući da vaše ambicije odražavaju vaše evoluirajuće ja.

Ovo je prilika da se uskladite s mrežama ljudi koji vas uzdižu i da se ponovno povežete s mentorima i podržavajućim zajednicama. Kvaliteta će postati važnija od kvantitete, kako u prijateljstvima tako i u životnim ciljevima.

Iskoristite utjecaj Saturna za postavljanje discipliniranih i strukturiranih ciljeva, te prioritizirajte unutarnju jasnoću nad vanjskim pritiskom. Do kraja ovog tranzita, osjećat ćete se ponovno usredotočeno, krećući se s više namjere i radeći s jasnom svrhom.

Strijelac

Budući da je Jupiter vaš vladajući planet, ovaj retrogradni period osjetit ćete intenzivnije od većine, jer izravno utječe na vašu srž i identitet. Za vas, vječne avanturiste i optimiste, ovo je poziv na ozbiljno usporavanje i duboku "životnu reviziju". Umjesto uobičajenog juriša naprijed, svemir vas poziva na "svetu pauzu" - vrijeme za zaustavljanje, introspekciju i preispitivanje smjera vašeg života, umjesto žurbe s novim odlukama. Jupiter se kreće kroz vašu osmu kuću dubokih veza, zajedničkih resursa, intimnosti i transformacije, što znači da će se fokus prebaciti na unutarnje procese i skrivene aspekte vašeg postojanja.

Teme koje ste možda izbjegavali - bilo da se radi o financijskim dugovima, neriješenim emocionalnim ranama ili pitanjima povjerenja - sada dolaze na naplatu, zahtijevajući vašu punu pažnju.

Kada su u pitanju financijski dugovi i problemi, mogli biste se suočiti s povećanim troškovima ili smanjenim prihodima, što će vas prisiliti na preispitivanje proračuna i izbjegavanje impulzivnih financijskih odluka. Mogući su zastoji u transakcijama ili otkrivanje slabih točaka u vašem financijskom planiranju.

Što se tiče neriješenih emocionalnih rana, očekujte da će na površinu isplivati stari obrasci odnosa, prošle ljubavi ili neriješene obiteljske dinamike, potičući vas na iscjeljenje kroz iskrenu komunikaciju i suočavanje s unutarnjim osjećajima. Možda ćete preispitivati vlastitu vrijednost ili se osjećati emocionalnije nego inače. Kada su u pitanju pitanja povjerenja, miskomunikacije mogu stvoriti sumnje i nepovjerenje u odnosima, a iznenadne promjene mišljenja kod partnera ili suradnika mogu narušiti sigurnost.

Ovo je vrijeme za preispitivanje vaših društvenih krugova i procjenu tko vas istinski podržava. Ovo razdoblje može se činiti intenzivnim i izazovnim, ali nudi nevjerojatnu priliku za duboko iscjeljenje i oslobađanje od tereta prošlosti. Pozvani ste da se suočite sa svojim strahovima, preispitate dinamiku moći u svojim odnosima - što uključuje osvještavanje neravnoteža, suočavanje s teškim istinama i procjenu reciprociteta te otpustite emocionalnu prtljagu koja vas koči.

Iako će vaš entuzijazam privremeno splasnuti, iskoristite ovu priliku za stjecanje duboke mudrosti i osobnu refleksiju, što će vam omogućiti da integrirate naučene lekcije i redefinirate što vam znače sigurnost i stabilnost. Do kraja tranzita osjećat ćete se snažnije, emocionalno obnovljeno i spremno za autentičniji put.

Foto: Chatgpt

Ribe

Suosjećajne ribe, kao i drugi vodeni znakovi, duboko će osjetiti ovaj tranzit, koji je dodatno pojačan istovremenim retrogradnim hodom Merkura (od 9. do 29. studenog 2025.), Neptuna (koji se od 22. listopada nalazi u Ribama) i Saturna (također u Ribama). Jupiter će retrogradno prolaziti kroz vašu petu kuću kreativnosti, romantike, samoizražavanja i radosti, što će vas potaknuti na duboku introspekciju i preispitivanje što vam uistinu donosi sreću.

Ovo je razdoblje kada romantični odnosi mogu usporiti, a kreativni projekti naići na zastoje, no to je samo prilika da pročistite svoje ideje i ponovno se povežete sa svojom unutarnjom inspiracijom.

Kada su u pitanju kreativni projekti, ribe se mogu suočiti s kašnjenjima ili potrebom za značajnim revizijama. Moguće je razdoblje preispitivanja definicije uspjeha i usklađenosti trenutnih kreativnih pothvata s najdubljim željama. Osjećaj rastrganosti između vanjskih očekivanja i autentičnih kreativnih impulsa bit će prisutan, a stari kreativni projekti mogli bi ponovno isplivati na površinu, što će zahtijevati obnovljenu pažnju ili potpunu reevaluaciju.

Utjecaj retrogradnog Merkura može donijeti maglovito razmišljanje, pojačano sanjarenje i sklonost bijegu od stvarnosti, što otežava fokusiranje na praktične aspekte kreativnog rada.

U romantičnim odnosima, miskomunikacije su vrlo vjerojatne, zahtijevajući dodatno strpljenje i jasnoću u interakcijama. Stari problemi u vezi ili neriješeni osjećaji mogu isplivati na površinu, a bivši partneri čak bi se mogli ponovno pojaviti, što će potaknuti ribe da preispitaju trenutne odnose iz nove perspektive.

Emocionalni intenzitet retrogradnih planeta, posebno Neptunov utjecaj, može dovesti do pojačane emocionalne zbunjenosti i osjećaja preplavljenosti tuđim emocijama, što potencijalno uzrokuje emocionalni umor i nesporazume.

Izazovi u odnosima mogu testirati lojalnost, potaknuti ljubomoru i istaknuti toksične obrasce koje treba riješiti. Ribe će također osjetiti potrebu da razjasne što im je uistinu potrebno od najbližih veza kako bi se osjećale sigurno, viđeno i cijenjeno.

Prema astrološkim stručnjacima, ovaj period za vas može biti i teret i blagoslov. Možda ćete se suočiti s emocionalnim previranjima, ali ćete istovremeno osjećati ljubav i radost dublje nego ikad prije.

Vaša intuicija bit će vaš najvažniji vodič u navigaciji ovim emocionalnim promjenama. Produbljivanje duhovnih praksi, vođenje dnevnika snova i redovita meditacija pomoći će vam da se povežete s unutarnjim znanjem.

Slušajte svoje srce i usredotočite se na unutarnji svijet kako biste se reorijentirali, pročistili um od vanjskih glasova i ponovno se povezali sa svojim autentičnim ja, strastima i svrhom. Iskoristite svoju intuiciju za suočavanje s duboko ukorijenjenim strahovima i nesigurnostima, što može dovesti do značajnog emocionalnog iscjeljenja. Prioritet dajte brizi o sebi i samoljublju, budite nježni prema sebi i integrirajte prošla iskustva kako biste otkrili bitne lekcije i smjernice za sadašnjost.

Naučit ćete pronalaziti radost unutar sebe, umjesto da se oslanjate na vanjsku potvrdu. To možete postići redovitim pozitivnim afirmacijama, posvećivanjem vremena za odmor i opuštanje, uvođenjem malih promjena u rutinu i ponovnim angažiranjem u starim hobijima ili kreativnim projektima isključivo radi radosti stvaranja, bez pritiska produktivnosti.

Prihvatite fleksibilnost, prepoznajte da je radost duhovni izbor i svjesno usmjerite pažnju na ono što vas ispunjava. Ponovno se povežite sa svojim strastima i dopustite ranjivost u odnosima kako biste postigli veću jasnoću i dublje veze. Ovaj vas tranzit neće slomiti, već će vas "otvoriti" prema autentičnijem izražavanju i dubljoj ljubavi.