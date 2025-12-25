FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Velike cifre /

Bez popusta za pirotehniku: Njemački savez udario klubove po džepu

Bez popusta za pirotehniku: Njemački savez udario klubove po džepu
×
Foto: Dts Nachrichtenagentur/imago Sportfotodienst/profimedia

Najveće kazne plaćene su u Kölnu, koji je morao platiti nešto više od 900.000 eura

25.12.2025.
16:20
Hina
Dts Nachrichtenagentur/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Njemački nogometni savez (DFB) kaznio je njemačke klubove u tri profesionalne lige s ukupno 12 milijuna eura za sezonu 2024./25.,  dodajući da su kazne uglavnom posljedica korištenja pirotehnike od strane navijača, izvještava agencija dpa.

Iznos novca za kazne nešto je niži nego prethodne sezone.

Najveće kazne plaćene su u Kölnu, koji je morao platiti nešto više od 900.000 eura, a slijede Eintracht Frankfurt, te Hamburger SV, koji je svoje kazne zaradio u drugoj njemačkoj ligi.

Međutim, kazne su se povećale u trećoj ligi, uglavnom zahvaljujući navijačima Dynamo Dresdena, koji su klub koštali nešto više od 400.000 eura.

Klubovi mogu koristiti određeni postotak kazne za mjere sprječavanja nasilja, što znači da je DFB na kraju primio oko osam milijuna eura. Šest milijuna eura od toga donirano je nogometnim zakladama.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači kultnog kluba u sjajnoj Božićnoj tradiciji: 'Prvi put u pet godina uspjeli smo nabaviti ulaznice'

Njemački Nogometni SavezKaznePirotehnikaNavijači
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Velike cifre /
Bez popusta za pirotehniku: Njemački savez udario klubove po džepu