Bez popusta za pirotehniku: Njemački savez udario klubove po džepu

Njemački nogometni savez (DFB) kaznio je njemačke klubove u tri profesionalne lige s ukupno 12 milijuna eura za sezonu 2024./25., dodajući da su kazne uglavnom posljedica korištenja pirotehnike od strane navijača, izvještava agencija dpa.

Iznos novca za kazne nešto je niži nego prethodne sezone.

Najveće kazne plaćene su u Kölnu, koji je morao platiti nešto više od 900.000 eura, a slijede Eintracht Frankfurt, te Hamburger SV, koji je svoje kazne zaradio u drugoj njemačkoj ligi.

Međutim, kazne su se povećale u trećoj ligi, uglavnom zahvaljujući navijačima Dynamo Dresdena, koji su klub koštali nešto više od 400.000 eura.

Klubovi mogu koristiti određeni postotak kazne za mjere sprječavanja nasilja, što znači da je DFB na kraju primio oko osam milijuna eura. Šest milijuna eura od toga donirano je nogometnim zakladama.

