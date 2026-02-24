Ledena filmska kraljica izgleda nevjerojatno: Ona je već u osmom desetljeću života?!

Isabelle Huppert (72), jedna od najcjenjenijih i najproduktivnijih glumica svoje generacije, desetljećima pomiče granice filmske umjetnosti. Poznata po ulogama hladnih, inteligentnih i moralno kompleksnih žena, ona je sinonim za umjetničku neustrašivost.

Čak i nakon više od 50 godina karijere i preko 120 snimljenih filmova, njezina sposobnost da iznenadi, provocira i fascinira publiku ne jenjava, a najnovijim projektima dokazuje da je njezin kreativni vrhunac vječan.