ODUVIJEK LIJEPA /

Ledena filmska kraljica izgleda nevjerojatno: Ona je već u osmom desetljeću života?!

Foto: JACQUES CHEVRY/AFP/Profimedia
Početak 2026. godine zatekao je Huppert na crvenom tepihu Berlinskog filmskog festivala, gdje je predstavila svoj najnoviji film, "The Blood Countess".
Isabelle Huppert (72), jedna od najcjenjenijih i najproduktivnijih glumica svoje generacije, desetljećima pomiče granice filmske umjetnosti. Poznata po ulogama hladnih, inteligentnih i moralno kompleksnih žena, ona je sinonim za umjetničku neustrašivost.

Čak i nakon više od 50 godina karijere i preko 120 snimljenih filmova, njezina sposobnost da iznenadi, provocira i fascinira publiku ne jenjava, a najnovijim projektima dokazuje da je njezin kreativni vrhunac vječan.

24.2.2026.
21:25
Hot.hr
Profimedia
Isabelle HuppertGlumicaFrancuska Moda
