UKLETA DEVETKA /

Gazzetta o hrvatskom pojačanju u Milan: 'Bila je to katastrofa'

Gazzetta o hrvatskom pojačanju u Milan: 'Bila je to katastrofa'
Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/alamy/profimedia

Devetka je nakon Pippa Inzaghija nesretna za napadače Milana

25.12.2025.
13:18
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/alamy/profimedia
Niclas Füllkrug stigao je na posudbu u Milan iz londonskog West Hama. Nijemac je odlučio uzeti broj 9, a talijanska Gazzetta ga upozorava da to nije dobra ideja.

Naime, devetka je nakon Pippa Inzaghija nesretna za napadače Milana, a novinar talijanske Gazzette piše kako je od 12 njih samo Giroud bio uspješan i nitko drugi nije izbjegao kletvu. Među navedenim igračima bio je i hrvatski napadač Mario Mandžukić

Sve o hrvatskim nogometašima čitajte na portalu Net.hr.

"Iako nije bio mlad igrač, u teoriji je bio sigurna oklada. Nakon nekoliko mjeseci neaktivnosti i ne baš nezaboravnog iskustva u Kataru s Al-Duhailom, stigao je u Milanello u siječnju 2021. Bila je to katastrofa: ozljeda mišića ga je udaljila s terena mjesec i pol dana, a u svojih 11 nastupa (287 minuta) Mario nikada nije uspio zabiti gol. AC Milan bio je njegova posljednja momčad, a zatim se umirovio", piše Gazzetta. 

Mandži je Milan bio deseti i posljednji klub u karijeri nakon brodskih Željezničara i Marsonije, igrao je za Zagreb, Dinamo, Wolfsburg, Bayern, Atletico, Juventus i Al-Duhail. Za reprezentaciju Hrvatske zabio je 33 gola u 89 utakmica.

Mario MandžukićAc Milan
UKLETA DEVETKA /
Gazzetta o hrvatskom pojačanju u Milan: 'Bila je to katastrofa'