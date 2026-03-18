Projekt 'Roditelji bez filtera' progovara o stvarnim izazovima suvremenog roditeljstva

Roditeljstvo se mijenja brže nego ikad prije – a s njim i pitanja, dileme i očekivanja s kojima se roditelji svakodnevno susreću. Upravo iz potrebe za otvorenim i iskrenim razgovorom o tim temama nastao je projekt "Roditelji bez filtera", novi vrući projekt na zagrebačkoj sceni koji će kroz panele, razgovore i susrete donositi aktualne teme o roditeljstvu, odgoju i obiteljskom životu.

Projekt okuplja stručnjake, roditelje i javne osobe kako bi bez idealiziranja i uljepšavanja govorili o stvarnim izazovima modernog roditeljstva – od mentalnog zdravlja roditelja, odgoja i obrazovanja djece do digitalnog okruženja i društvenih promjena koje oblikuju obitelj.

Prvi panel u sklopu projekta održat će se pod nazivom: "Milenijalci kao roditelji – odgajani u jednom, a odgajaju u drugom svijetu". Otvorit će ga razgovor o generaciji milenijalaca koja je odrasla u analognom djetinjstvu, a danas odgaja djecu u potpuno drugačijem – digitalnom, ubrzanom i društveno kompleksnijem svijetu.

Milenijalci su generacija koja pokušava balansirati između vrijednosti s kojima je odrasla i novih pristupa odgoju koji naglašavaju emocionalnu pismenost, otvorenu komunikaciju i mentalno zdravlje. Istovremeno, suočavaju se s izazovima poput ekonomskih nesigurnosti, digitalnog okruženja i velikog pritiska idealnog roditeljstva.

O tim temama razgovarat će stručnjaci iz različitih područja, donoseći psihološku, društvenu, roditeljsku i sigurnosnu perspektivu.

Panelisti na 'Roditeljima bez filtera'

"Milenijalci kao roditelji – odgajani u jednom, a odgajaju u drugom svijetu" okupit će sljedeće stručnjake:

Maja Vujčić Vračević

Psihologinja i osnivačica centra za mentalno zdravlje Mamologija, koji pruža podršku ženama i majkama u suočavanju s izazovima roditeljstva i svakodnevnog života. Na panelu će govoriti o mentalnom zdravlju roditelja, emocionalnom razvoju djece i promjenama u suvremenim stilovima roditeljstva.

Foto: Promo

Sonja Švajhler

Urednica, influencerica i jedna od pokretačica platforme Supermame, zajednice koja otvoreno govori o stvarnim iskustvima majčinstva. Kao milenijalka i majka, donosi perspektivu svakodnevnog roditeljstva bez uljepšavanja – između ideala, pritisaka i stvarnog života.

Foto: Promo

Glorija Peranić

Edukatorica za odgoj i prva međunarodno certificirana edukatorica roditelja po principima Pozitivne discipline u Hrvatskoj. Kroz rad s roditeljima pomaže u razumijevanju dječjeg ponašanja, postavljanju granica i pronalasku praktičnih rješenja za svakodnevne izazove u obitelji.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Marin Strmota

Demograf i sveučilišni nastavnik na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu koji će otvoriti širu društvenu perspektivu roditeljstva. Govorit će o demografskim trendovima, ekonomskim uvjetima i društvenim politikama koje utječu na odluke o roditeljstvu te o tome kako ekonomska nesigurnost i promjene u društvu oblikuju obiteljski život danas.

Foto: Promo

Tomislav Ramljak

Socijalni radnik i dugogodišnji voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, koji se već godinama bavi zaštitom djece u digitalnom okruženju. Pokrenuo je Centar za sigurniji internet i liniju za nestalu djecu u Hrvatskoj, a na panelu će govoriti o izazovima digitalnog djetinjstva, sigurnosti djece na internetu i odnosu roditelja i djece u digitalnom dobu.

Foto: Promo

Moderatorica panela Petra Ninčević

Ninčević je poduzetnica, marketinška stručnjakinja i kreatorica sadržaja poznata pod imenom Lipstick Mom. Kroz svoj rad i projekte poput Mom Talk godinama otvara teme majčinstva, osobnog razvoja i ravnoteže između karijere i obiteljskog života.

Foto: Promo

Otvoreni dijalog o roditeljstvu

Projekt "Roditelji bez filtera" nastao je s idejom stvaranja prostora za otvoren dijalog o roditeljstvu u suvremenom društvu. Organizatori žele okupiti stručnjake i roditelje koji su spremni govoriti o stvarnim iskustvima, izazovima i promjenama koje oblikuju obitelj danas.

Panel "Milenijalci kao roditelji – odgajani u jednom, a odgajaju u drugom svijetu" prvi je u nizu događanja koja će se kroz projekt održavati u Zagrebu, s ciljem otvaranja važnih tema i stvaranja zajednice roditelja koja dijeli iskustva i znanja. Panel će se održati u Wespa Spaces (Zavrtnica) 25. ožujka 2026. godine u 18:30 sati.

Meet up je podržan i od strane partnera i sponzora. Zlatni sponzori događanja su A1 Hrvatska i Plazma, dok su među ostalim sponzorima Lino, Dolcela, Twister, Fokus, Fanola, Moje malo zlato i Bic.

Sudjelovanje je otvoreno za javnost, a prijave su moguće putem poveznice: https://www.odabrale-mame.com/event-details/roditelji-bez-filtera-milenijalci-kao-roditelji/form

POGLEDAJTE GALERIJU

