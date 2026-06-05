Stiže datum koji je navodno gori od petka 13.: Donosi prokletstvo, evo što morate izbjegavati

Subota, šesti lipnja 2026. godine, na prvi se pogled čini kao sasvim običan dan, idealan za odmor, izlet ili vjenčanje u ranom ljetu.

Ipak, za mnoge numerologe, vjernike i one sklone praznovjerju, ovaj datum nosi duboku simboliku. Kombinacija brojeva 6-6-26 budi asocijacije na jedan od najpoznatijih i najozloglašenijih brojeva u povijesti - 666, poznatiji kao "broj zvijeri".

Dok jedni u njemu vide zloslutan znak, drugi otkrivaju neočekivano pozitivna značenja, stvarajući fascinantan sukob vjerovanja oko toga što bismo na taj dan trebali, a što ne bismo smjeli činiti.

Zloglasni 'broj zvijeri' i njegova ostavština

Strah od broja 666 duboko je ukorijenjen u kršćanskoj tradiciji i proizlazi izravno iz biblijske knjige Otkrivenja. U stihu 13,18 spominje se kao "broj zvijeri", simbol koji se povezuje s Antikristom - moćnom figurom koja će, prema proročanstvu, zavladati svijetom i nametnuti svoj "žig".

Kroz povijest, ovaj je broj postao univerzalni simbol zla, nečega što je odvojeno od božanskog i pod utjecajem tame. Teolozi i povjesničari često su ga pokušavali dešifrirati. Jedno od najpoznatijih tumačenja koristi gematriju, drevnu praksu u kojoj svako slovo ima brojčanu vrijednost.

Zbrajanjem hebrejskih slova u imenu "Neron Cezar", rimskog cara poznatog po okrutnom progonu kršćana, dobiva se upravo zbroj 666, zbog čega su ga mnogi smatrali utjelovljenjem zla opisanog u Otkrivenju.

Zbog ove teške simbolike, mnogi smatraju da bi na datum koji evocira ovaj broj, poput 6. lipnja 2026., trebalo izbjegavati donošenje velikih životnih odluka, potpisivanje važnih ugovora ili započinjanje novih projekata, vjerujući da bi takvi pothvati mogli biti osuđeni na propast.

Foto: ChatGPT

Numerološki preokret: je li 666 zapravo sretan broj?

Iako biblijska tradicija broj 666 vidi kao simbol propasti, moderna numerologija nudi potpuno drugačiju perspektivu. U nekim duhovnim krugovima, niz brojeva 666 smatra se "anđeoskim brojem".

Broj šest sam po sebi povezuje se s harmonijom, ravnotežom, obitelji i odgovornošću. Kada se pojavi u nizu, kao 666, njegova se energija pojačava, a poruka se tumači kao poziv na uspostavljanje ravnoteže između duhovnog i materijalnog svijeta te posvećivanje obitelji i domu.

Prema numerolozima, cijela 2026. godina nosi posebnu energiju. Zbrajanjem njezinih znamenki (2+0+2+6 = 10; 1+0 = 1) dobiva se broj jedan, koji simbolizira nove početke, vodstvo, neovisnost i sadnju sjemena za budućnost. To čini 2026. godinu energetski snažnim temeljem za brak ili druge važne životne korake.

U tom kontekstu, datum 6. lipnja 2026. dobiva novo značenje. Neki numerolozi ističu da energija dvostrukih šestica donosi sklad i ljubav, a cijeli datum vide kao podršku za stvaranje stabilnog doma.

Ovaj preokret u tumačenju pokazuje kako se drevni simboli mogu transformirati, nudeći utjehu i nadu tamo gdje je nekada bio samo strah.

Foto: ChatGPT

Od vjenčanja do općih praznovjerja

Sukobljena tumačenja datuma 6/6/26 najjasnije se vide u svijetu planiranja vjenčanja. Dok će ga mnogi parovi izbjegavati iz straha od loše sreće, drugi ga vide kao jedinstvenu priliku.

Primjerice, neke organizacije, poput "Satanic Ceremonies" u SAD-u, nude posebne "666 pakete" za vjenčanja upravo na taj dan, privlačeći one koji žele prigrliti mračniju simboliku i odmaknuti se od tradicije.

S druge strane, parovi koji se oslanjaju na numerologiju mogli bi izabrati baš ovaj dan zbog njegove energije sklada i novih početaka. Općenito, postoje brojni sretni i nesretni datumi za vjenčanje koji se temelje na astrologiji, folkloru i osobnim uvjerenjima.

Na dan koji se smatra "nabijenim" energijom, bila ona dobra ili loša, ljudi su skloniji obraćati pažnju i na opća praznovjerja. To je dan kada bi prelazak crne mačke preko puta mogao izazvati veću nelagodu nego inače, a razbijeno ogledalo moglo bi se doživjeti kao potvrda zle kobi.

Vjerovanja poput onog da ne treba otvarati kišobran u kući ili prolaziti ispod ljestava postaju izraženija. Iako su mnoga od tih praznovjerja nastala iz praktičnih razloga u prošlosti, na datume poput 6. lipnja 2026. ona ponovno dobivaju na snazi.