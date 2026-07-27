[KVIZ] Samo pravi znalci prolaze ovaj izazov o zagrebačkim znamenitostima

Šećemo njegovim ulicama, divimo se fasadama, ispijamo kavu na njegovim trgovima, no rijetko razmišljamo o njegovom podrijetlu ili nevjerojatnim pričama koje se kriju iza svakog kutka. Od Kamenitih vrata na Gornjem gradu do modernih zdanja s dalekih periferija, priča o Zagrebu je priča o ljudima, događajima i kulturi. Poznavanje detalja o gradu postalo je stvar opće kulture za sve njegove stanovnike i ljubitelje. No, koliko dobro zaista poznajete ulice, spomenike i činjenice koje su obilježile ovaj grad?