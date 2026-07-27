[KVIZ] Samo pravi znalci prolaze ovaj izazov o zagrebačkim znamenitostima

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Uhićen muškarac koji je prijetio smrću Vučiću. Mahao je nožem: 'Skinut ću ti glavu'
Zagrebačka uspinjača najkraća je žičara na svijetu namijenjena javnom prijevozu. Koje dvije ulice ona povezuje?
Šećemo njegovim ulicama, divimo se fasadama, ispijamo kavu na njegovim trgovima, no rijetko razmišljamo o njegovom podrijetlu ili nevjerojatnim pričama koje se kriju iza svakog kutka. Od Kamenitih vrata na Gornjem gradu do modernih zdanja s dalekih periferija, priča o Zagrebu je priča o ljudima, događajima i kulturi. Poznavanje detalja o gradu postalo je stvar opće kulture za sve njegove stanovnike i ljubitelje. No, koliko dobro zaista poznajete ulice, spomenike i činjenice koje su obilježile ovaj grad?