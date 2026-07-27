Tinejdžerske senzacije i drama na Hungaroringu obilježili su sportski vikend

Protekli sportski vikend donio je pregršt uzbuđenja na borilištima diljem svijeta. U fokusu su bile oktanske drame Formule 1, majstorije na pikado meti, teniska finala te nogometna uzbuđenja na samom početku sezone. Pregled vikenda vam donosimo svaki ponedjeljak u našoj rubrici Vikend retrovizor.

Drama na Hungaroringu: Norrisu prva pobjeda, Piastrijev san se rasplinuo

Svjetski prvak Lando Norris stigao je do prve pobjede u sezoni na Velikoj nagradi Mađarske, no dan za McLaren bio je gorko-sladak. Njegov timski kolega Oscar Piastri, nakon što je fantastičnim startom preuzeo vodstvo od Norrisa s pole positiona, doživio je pravu noćnu moru. Australac je suvereno vodio veći dio utrke, no 25 krugova prije kraja upleo se u incident sa Carlosom Sainzom, koji je zaostajao za čitav krug. "Je li on je***o glup ili što?", grmio je Piastri preko timskog radija, nazvavši vozača Williamsa "idiotom". Da stvar bude gora, nesretnom Piastriju je samo nekoliko krugova kasnije otkazao mjenjač, prisilivši ga na bolno odustajanje od sigurne pobjede.

Problemi za favorite nisu stali s Piastrijem. Nadanja Lewisa Hamiltona o osvajanju rekordnog osmog naslova svjetskog prvaka pretrpjela su novi udarac. Britanac je utrku završio kao peti, nakon što je zaradio kaznu od pet sekundi zbog prekoračenja brzine u boksu za samo 0,1 km/h dok je pokušavao prestići Kimija Antonellija tijekom virtualnog sigurnosnog automobila. "Dijele kazne kao ludi!", frustrirano je komentirao Hamilton. Njegov glavni konkurent za naslov, Mercedesov vozač Kimi Antonelli, završio je treći, iza Maxa Verstappena u Red Bullu, i time povećao svoju prednost u ukupnom poretku na velikih 50 bodova uoči ljetne pauze. Hamiltonov frustrirajući vikend, koji je započeo kaznom od tri mjesta na startu, zaokružio je pad iza Charlesa Leclerca u Ferrariju.

Fenomenalni Littler obranio World Matchplay naslov

Dok se na stazi odvijala drama, u Blackpoolu je tinejdžerska pikado senzacija, Luke Littler, nastavio ispisivati povijest. Svjetski broj jedan obranio je naslov na prestižnom World Matchplay turniru, deklasiravši u finalu Gerwyna Pricea s uvjerljivih 17-5 što ste mogli gledati na kanalu Zonasport na platformi Voyo. Littler je tijekom cijelog turnira bio u zastrašujućoj formi, ostvarivši prosjek od 110,88, što je nadmašilo rekord Phila Taylora za prosjek cijelog turnira (106,31). Ova pobjeda produžila je njegov nevjerojatan niz na 28 uzastopnih pobjeda u mečevima koji se igraju na 20 ili više legova, potvrđujući njegovu dominaciju u dužim formatima. Time je postao tek treći igrač u povijesti, nakon legendarnih Phila Taylora i Michaela van Gerwena, koji je uspio obraniti naslov u Blackpoolu.

Tinejdžerske senzacije i domaće slavlje na teniskim terenima

Na WTA Touru, vikend je bio u znaku mladih nada i domaćih heroina. U Pragu je 18-godišnja Austrijanka Lilli Tagger stigla do prvog WTA naslova u karijeri, svladavši u finalu Ukrajinku Dariju Snigur sa 7-6, 6-2. Istovremeno, na turniru u Hamburgu slavila je domaća tenisačica Tamara Korpatsch. Ona je u finalu bila bolja od Mađarice Anne Bondar sa 6-3, 6-3, donijevši radost domaćoj publici.

Nogometni start sezone

Na nogometnim travnjacima, sezona se polako zahuktava. HNL još nije počeo, ali u foksu su nam bili protivnici hrvatskih klubova u Europi. Pafos i Derry City nisu igrali, ali zato su protivnici Varaždina i Dinama ostvarili pobjede. U prvom kolu češke Chance Lige, Jablonec je na domaćem terenu svladao Sigmu Olomouc s 2-1, a golove za pobjedničku momčad postigli su Martin Cedidla i Jan Suchan. U švicarskoj Super ligi, Thun je na otvaranju sezone bio uspješan na gostovanju kod Luzerna, pobijedivši 3-1. Strijelci za Thun bili su Nico Maier, Marc Gutbub i Nicolas Bürgy.