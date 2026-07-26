Tinejdžerska senzacija nastavlja s uspjesima: Ovo nije nitko napravio 10 godina

Tinejdžerska senzacija Luke Littler potvrdio je svoj status neprikosnovenog vladara svijeta pikada, obranivši naslov na prestižnom turniru World Matchplay u Blackpoolu.

U finalu održanom u legendarnoj dvorani Winter Gardens, Littler je deklasirao iskusnog Gerwyna Pricea s uvjerljivih 18-9, postavši prvi igrač nakon Michaela van Gerwena prije deset godina koji je uspio obraniti Trofej Phila Taylora. Njegova izvedba tijekom cijelog tjedna bila je na razini koja se rijetko viđa, a finale je bilo samo kruna nevjerojatnog niza.

Nezaustavljiva sila u finalu

Od samog početka finalnog meča bilo je jasno da je Littler u potpunosti fokusiran na svoj cilj. Brzo je nametnuo svoj ritam igre, kažnjavajući svaku pogrešku velškog protivnika. Price, poznat pod nadimkom "Iceman", trudio se pronaći odgovor na Littlerovo neumoljivo poentiranje, no jednostavno nije mogao pratiti tempo. Svjetski broj jedan gradio je prednost iz lega u leg, demonstrirajući nevjerojatnu preciznost na izlazima i serije od 180 poena koje su dizale publiku na noge. Iako je Price povremeno pokazivao bljeskove svoje kvalitete, Littlerova konstantnost bila je prevelik zalogaj. Meč je zaključio s dominantnim prosjekom i potvrdio da je njegova mentalna snaga jednako impresivna kao i tehnička vještina, ne dopustivši Priceu ni najmanju priliku za povratak u meč.

Turnir iz snova za mladog prvaka

Obrana naslova nije došla slučajno. Littlerov put do finala bio je jedan od najdominantnijih u povijesti turnira. Već je u prvom kolu protiv Nike Springera pokazao snagu s prosjekom od preko 109. Pravi spektakl uslijedio je u drugom kolu protiv Nathana Aspinalla, kada je meč otvorio savršenim legom od devet strelica, završivši ga s izlazom 141. Cijeli meč odigrao je s prosjekom od nevjerojatnih 113,68, drugim najvišim u povijesti World Matchplaya. Njegova dominacija nastavila se i u četvrtfinalu protiv Josha Rocka, gdje je ponovno prebacio prosjek od 109, da bi u polufinalu doslovno pomeo Dirka van Duijvenbodea s 17-5 uz prosjek od 110,88 i šesnaest pogođenih 180-ica. Takva statistika potvrđuje da svjedočimo eri igrača koji pomiče granice sporta.

Priceov put i borba za velški tron

Unatoč teškom porazu u finalu, Gerwyn Price može biti zadovoljan svojim nastupom u Blackpoolu. Za njega je ovo bio povratak u finale velikog rangirajućeg turnira nakon tri godine, što je dokaz da se i dalje nalazi u samom vrhu. Na putu do finala svladao je izazovne protivnike, uključujući bivšeg svjetskog prvaka Roba Crossa i opasnog Rossa Smitha.

U polufinalu je bio bolji od Nizozemca Giana van Veena rezultatom 17-10. Osim plasmana u finale, Price je ostvario i osobni cilj, povrativši status velškog broja jedan ispred Jonnyja Claytona. "Više sam sretan što sam ponovno broj jedan u Walesu", izjavio je u šali nakon polufinala, pokazavši koliko mu taj status znači.

World Matchplay mogli ste gledati na kanalu Zonasport na platformi Voyo.