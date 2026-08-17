Vlada objavila nove cijene goriva! Ide novi udar na vozače, ovo nas čeka na benzinskim pumpama

Vlada je u ponedjeljak održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela uredbe kojima će se regulirati cijene goriva za narednih sedam dana.

Nove cijene primjenjuju se od utorka-

Nove cijene iznosit će:

• 1,63 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,07 EUR/l)

• 1,80 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,09 EUR/l)

• 1,27 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,09 EUR/l)

• 1,24 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,04EUR/kg)

• 1,81 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,03 EUR/kg).

Vlada je također objavila, da nema mjera te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

• 1,78 EUR/l za benzinsko gorivo

• 2,01 EUR/l za dizelsko gorivo

• 1,36 EUR/l za plavi dizel

• 1,35 EUR/kg za UNP za spremnike

• 2,05 EUR/kg za UNP za boce.