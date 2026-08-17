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POSKUPLJUJE GORIVO /

Vlada objavila nove cijene goriva! Ide novi udar na vozače, ovo nas čeka na benzinskim pumpama

Vlada objavila nove cijene goriva! Ide novi udar na vozače, ovo nas čeka na benzinskim pumpama
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Foto: vlada.gov.hr

Nove cijene odredili su na telefonskoj sjednici Vlade

17.8.2026.
11:19
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
vlada.gov.hr
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Vlada je u ponedjeljak održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela uredbe kojima će se regulirati cijene goriva za narednih sedam dana. 

Nove cijene primjenjuju se od utorka-

Nove cijene iznosit će:

• 1,63 EUR/l za benzinsko gorivo (povećanje 0,07 EUR/l)

• 1,80 EUR/l za dizelsko gorivo (povećanje 0,09 EUR/l)

• 1,27 EUR/l za plavi dizel (povećanje 0,09 EUR/l)

• 1,24 EUR/kg UNP za spremnike (povećanje 0,04EUR/kg)

• 1,81 EUR/kg za UNP za boce (povećanje 0,03 EUR/kg).

Vlada je također objavila, da nema mjera te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata i trošarina prije prvih Uredbi, iste bi iznosile:

• 1,78 EUR/l za benzinsko gorivo

• 2,01 EUR/l za dizelsko gorivo

• 1,36 EUR/l za plavi dizel

• 1,35 EUR/kg za UNP za spremnike

• 2,05 EUR/kg za UNP za boce.

Cijene GorivaBenzinBenzinske Postaje
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