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SPEKTAKL U SPLITU /

Modrić, Ibra, Usik i Karabatić dolaze u Hrvatsku igrati nogomet: Evo kad i gdje gledati legende

Modrić, Ibra, Usik i Karabatić dolaze u Hrvatsku igrati nogomet: Evo kad i gdje gledati legende
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Foto: Promo

Plazma Sportske igre mladih sportom spajaju generacije i promoviraju zdrav način života, toleranciju i fair-play.

17.8.2026.
11:24
Sportski.net
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U povodu 30. obljetnice Plazma Sportskih igara mladih, u petak, 21. kolovoza s početkom u 21 sat na splitskim Prokurativama igrat će se velika revijalna all-star nogometna utakmica, a gledatelji će ovaj jedinstveni događaj moći pratiti u prijenosu na RTL2 i platformi VOYO.

Utakmicu će komentirati stručni RTL-ov sportski novinar Filip Brkić, dok će s terena u Splitu priče i reakcije sudionika donositi reporterka Maja Oštro Flis.

Na terenu će snage odmjeriti tim mladih sudionika Plazma Sportskih igara i impresivna ekipa koju čine predstavnik UEFA-e i ambasadori Igara, svjetske nogometne zvijezde, drugi sportski velikani, kao i prijatelji Igara. Jednosatni sportski spektakl okupit će all-star reprezentaciju sportskih zvijezda i uglednih gostiju iz cijeloga svijeta.

Predvođeni predsjednikom UEFA-e Aleksanderom Čeferinom i predsjednikom PSG-a Nasserom Al-Khelaifijem, na terenu će se pojaviti hrvatske i svjetske nogometne legende poput Luke Modrića, Zlatana Ibrahimovića, Predraga Mijatovića, Slavena Bilića, Marija Stanića, Aljoše Asanovića, Darija Srne, Šime Vrsaljka, Nemanje Vidića, Nemanje Matića, Aleksandra Kolarova, Aitora Karanke, Marcela Desaillya, Fernanda Hierra, Emira Spahića, Vedada Ibiševića, Dejana Savićevića i Zlatka Zahoviča.

Modrić, Ibra, Usik i Karabatić dolaze u Hrvatsku igrati nogomet: Evo kad i gdje gledati legende
Foto: Promo

Uz njih, na terenu će zaigrati i legende drugih sportova, među kojima su Goran Ivanišević, Ana Ivanović, Željko Obradović, Oleksandr Usyk, Predrag Danilović, Goran Dragić, Nikola Karabatić, Ettore Messina, Radoslav Nesterović, Nikola Vujčić, Dino Rađa i britanski novinar Alastair Campbell.

U petak, 21. kolovoza s početkom u 21 sat na RTL2 i platformi Voyo susretom mladih sportaša i njihovih sportskih idola obilježava se trideset godina ove lijepe sportske priče, Plazma Sportskih igara mladih, koja sportom spaja generacije te promovira zdrav način života, toleranciju i fair-play.

Plazma Sportske Igre MladihLuka ModrićOleksandr UsikNikola KarabatićZlatan IbrahimovićGoran Ivanišević
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