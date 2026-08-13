Spektakularan kraj državne završnice 30. sezone Plazma Sportskih igara mladih u Rijeci
Najbolje ekipe i pojedinci već idući tjedan putuju u Split na veliku Međunarodnu završnicu koja se održava od 17. do 22. kolovoza.
Ovo ljeto Rijeka je ugostila više od 2.500 finalista Plazma Sportskih igara mladih. Vrhunac Državne završnice bio je najveći malonogometni turnir u Europi, Coca-Cola Cup s kvalifikacijskim turnirima započeo je još u siječnju, a do kraja lipnja održano je 155 turnira na kojima se natjecalo više od 50.000 nogometašica i nogometaša.
Najbolje ekipe Coca-Cola Cupa u godištima 2011. i 2008. godište i mlađi borile su se za titulu prvaka Državne završnice. Coca-Cola Cup osmišljen je kao društveno odgovorna platforma za promicanje sportskih vrijednosti među mladima, fair play i timskog duha, a na terenima u Zametu, Srdočima i Kastvu gledali smo izvrsne nogometne poteze. Ekipa Balki i prijatelji (Karlovac) zlatna je u kategoriji 2008. godište i mlađi, a MNK Futsal Pula najbolja je ekipa u kategoriji 2011. godište i mlađi.
Već šestu godinu zaredom, u suradnji s UEFA Foundation for Children, na čelu s ambasadorom Igara i predsjednikom UEFA-e Aleksanderom Čeferinom, organiziraju nogometne turnire za djevojke i tako potiču razvoj i promociju ženskog nogometa.
Rezultat je sve veći broj djevojaka koje se svake godine uključuju u natjecanja, ove je godine zaigralo više od 6.000 mladih nogometašica. Najbolje među njima bile su nogometašice ŽNK Arena Pula.
Buduće nogometne nade u Rijeci podržali su Matjaž Kek, nogometni trener, Luka Brkljača, kondicijski trener, Franko Andrijašević, nogometaš i Dunja Štokan, instruktorica HNS-a, te im uručili medalje i priznanja.
Odigrana su i finala Tommy turnira u malom nogometu do 12 godina, a ekipa Zadarnova novi je Državni prvak.
Wiener osiguranje turnir u šahu i radionica Mentalna higijena
Šah je jedna od posebno popularnih disciplina na Igrama, a na Wiener osiguranje turniru titulu najboljih do 11 godina odnijeli su Alan Katušić i Ema Poljak Ljubić, dok su zlatni do 15 godina Petra Vidić i Tin Biti. U suradnji s Hrabrim telefonom i Wiener osiguranjem održana je i interaktivna radionica Mentalna higijena, usmjerena na osvještavanje važnosti brige o mentalnom zdravlju djece i mladih.
3x3 Sprite cup okupio najbolje mlade košarkaše
Titula najboljih košarkaša 3x3 Sprite cupa osvojila je ekipa Pazin u muškoj konkurenciji 2013. i mlađe, dok u u 2011. najbolji Six Seven iz Dugopolja u ženskoj te Borik Bjelovar u muškoj konkurenciji.
Završnica teniskog turnira održana je na stadionu Goran Ivanišević, ATP Umag. Zlatni tenisači 2012. godišta i mlađi su su Lena Fonai i Pavo Zoričić. Odbojka na pijesku održana je na Kantridi i u Opatiji, a pobjednici su Tuljani (Rijeka) i Mile (Opatija).
Prvi rezultati stigli su s odbojkaških terena gdje su zlatne čak dvije ekipe iz Osijeka. Višnjice u ženskoj kategoriji 2008. godište i mlađe prvakinje su GEN-I cupa u odbojci, dok su u muškoj konkurenciji najbolji ekipa Retfala. U ženskoj konkurenciji 2011. godište i mlađe pobjedu je izborila ekipa Senfovi iz Zagreba.
Zlatne medalje s HEP turnira u rukometu otišle su u ruke ekipama iz Dubrovačko-neretvanske županije i to ŽRK Metković u ženskoj konkurenciji i RK Ardiaei iz Dubrovnika u muškoj konkurenciji. Napeto je bilo i na Kinder joy turniru u stolnom tenisu, a najbolji u svojim kategorijama su Loreta Mandić, Grgur Pustijanac, Lovro Posilović i Lota Livić.
U prvoj i drugoj smjeni koja je održana tijekom srpnja zaigrani su graničar i atletika u sklopu Telemach Dana sporta. Najbolja ekipa u godištu 2017. i mlađe su Dravići, dok su u konkurenciji 2015. godište i mlađi Vatreni topovi. Tim Kotenko, Sara Žarak, Franka Sokač i Juro Marković najbrži su u Hrvatskoj.
Najbolje ekipe i pojedinci već idući tjedan putuju u Split na veliku Međunarodnu završnicu koja se održava od 17. do 22. kolovoza.