Spektakularan kraj državne završnice 30. sezone Plazma Sportskih igara mladih u Rijeci

Ovo ljeto Rijeka je ugostila više od 2.500 finalista Plazma Sportskih igara mladih. Vrhunac Državne završnice bio je najveći malonogometni turnir u Europi, Coca-Cola Cup s kvalifikacijskim turnirima započeo je još u siječnju, a do kraja lipnja održano je 155 turnira na kojima se natjecalo više od 50.000 nogometašica i nogometaša.

Najbolje ekipe Coca-Cola Cupa u godištima 2011. i 2008. godište i mlađi borile su se za titulu prvaka Državne završnice. Coca-Cola Cup osmišljen je kao društveno odgovorna platforma za promicanje sportskih vrijednosti među mladima, fair play i timskog duha, a na terenima u Zametu, Srdočima i Kastvu gledali smo izvrsne nogometne poteze. Ekipa Balki i prijatelji (Karlovac) zlatna je u kategoriji 2008. godište i mlađi, a MNK Futsal Pula najbolja je ekipa u kategoriji 2011. godište i mlađi.

Već šestu godinu zaredom, u suradnji s UEFA Foundation for Children, na čelu s ambasadorom Igara i predsjednikom UEFA-e Aleksanderom Čeferinom, organiziraju nogometne turnire za djevojke i tako potiču razvoj i promociju ženskog nogometa.

Foto: Karlo Sutalo

Rezultat je sve veći broj djevojaka koje se svake godine uključuju u natjecanja, ove je godine zaigralo više od 6.000 mladih nogometašica. Najbolje među njima bile su nogometašice ŽNK Arena Pula.

Buduće nogometne nade u Rijeci podržali su Matjaž Kek, nogometni trener, Luka Brkljača, kondicijski trener, Franko Andrijašević, nogometaš i Dunja Štokan, instruktorica HNS-a, te im uručili medalje i priznanja.

Odigrana su i finala Tommy turnira u malom nogometu do 12 godina, a ekipa Zadarnova novi je Državni prvak.

Wiener osiguranje turnir u šahu i radionica Mentalna higijena

Šah je jedna od posebno popularnih disciplina na Igrama, a na Wiener osiguranje turniru titulu najboljih do 11 godina odnijeli su Alan Katušić i Ema Poljak Ljubić, dok su zlatni do 15 godina Petra Vidić i Tin Biti. U suradnji s Hrabrim telefonom i Wiener osiguranjem održana je i interaktivna radionica Mentalna higijena, usmjerena na osvještavanje važnosti brige o mentalnom zdravlju djece i mladih.

Foto: Karlo Sutalo

3x3 Sprite cup okupio najbolje mlade košarkaše

Titula najboljih košarkaša 3x3 Sprite cupa osvojila je ekipa Pazin u muškoj konkurenciji 2013. i mlađe, dok u u 2011. najbolji Six Seven iz Dugopolja u ženskoj te Borik Bjelovar u muškoj konkurenciji.

Završnica teniskog turnira održana je na stadionu Goran Ivanišević, ATP Umag. Zlatni tenisači 2012. godišta i mlađi su su Lena Fonai i Pavo Zoričić. Odbojka na pijesku održana je na Kantridi i u Opatiji, a pobjednici su Tuljani (Rijeka) i Mile (Opatija).

Prvi rezultati stigli su s odbojkaških terena gdje su zlatne čak dvije ekipe iz Osijeka. Višnjice u ženskoj kategoriji 2008. godište i mlađe prvakinje su GEN-I cupa u odbojci, dok su u muškoj konkurenciji najbolji ekipa Retfala. U ženskoj konkurenciji 2011. godište i mlađe pobjedu je izborila ekipa Senfovi iz Zagreba.

Foto: Karlo Sutalo

Zlatne medalje s HEP turnira u rukometu otišle su u ruke ekipama iz Dubrovačko-neretvanske županije i to ŽRK Metković u ženskoj konkurenciji i RK Ardiaei iz Dubrovnika u muškoj konkurenciji. Napeto je bilo i na Kinder joy turniru u stolnom tenisu, a najbolji u svojim kategorijama su Loreta Mandić, Grgur Pustijanac, Lovro Posilović i Lota Livić.

U prvoj i drugoj smjeni koja je održana tijekom srpnja zaigrani su graničar i atletika u sklopu Telemach Dana sporta. Najbolja ekipa u godištu 2017. i mlađe su Dravići, dok su u konkurenciji 2015. godište i mlađi Vatreni topovi. Tim Kotenko, Sara Žarak, Franka Sokač i Juro Marković najbrži su u Hrvatskoj.

Najbolje ekipe i pojedinci već idući tjedan putuju u Split na veliku Međunarodnu završnicu koja se održava od 17. do 22. kolovoza.