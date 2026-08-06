U Dalmaciju stiže sportski spektakl kakav nije viđen još od Mediteranskih igara 70-ih

Hrvatski najbolji studentski sportaši donose čak 13 medalja s Europskih sveučilišnih igara u talijanskom Salernu, a zastava Igara predana je idućem gradu domaćinu - Splitu - u kojem će se za dvije godine održati ovo najveće studentsko sportsko natjecanje u Europi.

Foto: Marco Maffessanti

Splitski su predstavnici u Salernu svečano preuzeli zastavu Igara. Na ceremoniji zatvaranja sudjelovali su gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, novoizabrani rektor Sveučilišta u Splitu Nikola Koceić-Bilan te predsjednik Koordinacijskog odbora EUG 2028 Toni Gamulin. Njihova je zajednička poruka jasna: Split će biti spreman ugostiti nekoliko tisuća studenata sportaša iz cijele Europe.

Velika ulaganja u infrastrukturu Splita

Prvi Hrvat na čelu Europske sveučilišne sportske asocijacije, Haris Pavletić, za RTL poručuje:

"Europske sveučilišne igre 2028. donijet će Splitu i Hrvatskoj mnogo više od vrhunskog sportskog događaja. Uz dolazak tisuća studenata sportaša iz cijele Europe, Igre će ostaviti snažno i trajno infrastrukturno nasljeđe - novi studentski dom s 800 kreveta, prvi sveučilišni sportski centar u Hrvatskoj te obnovljenu i novoizgrađenu sportsku infrastrukturu. Istodobno će snažno pridonijeti unapređenju akademskog sporta na nacionalnoj i lokalnoj razini, podizanju studentskog standarda i kvaliteti života lokalne zajednice. Split i Hrvatska tako će se dodatno potvrditi kao izvrsni domaćini velikih međunarodnih događaja".

Foto: Official team photo Ag.PICA - EUG Salerno 2026

Pripreme za organizaciju već su počele, a sada kada zastava Europskih sveučilišnih igara vijori u Splitu, jasno je da od 15. do 30. srpnja 2028. godine grad pod Marjanom i cijelu Dalmaciju očekuje sportski spektakl kakav nije viđen još od Mediteranskih igara 1979. godine.

Foto: Official team photo Ag.PICA - EUG Salerno 2026

Veliki uspjeh hrvatskih studentskih sportaša - čak 13 medalja

Iz Salerna su naši studenti donijeli 13 medalja, četiri zlata, tri srebra i šest bronci, a Sveučilište u Zagrebu ponovno je potvrdilo da je najbolje u Europi kada je studentski sport u pitanju.

U zagrebačke vitrine stiglo je 11 novih medalja, od kojih su najsjajnija dva zlata u ženskom stolnom tenisu te zlato u ženskom futsalu. Srebra su zagrebačke studentice i studenti osvojili u ženskom nogometu, muškoj košarci i ženskom rukometu na pijesku, dok su brončane medalje osvojili u futsalu, rukometu, rukometu na pijesku kod muškaraca te dvije u ženskom stolnom tenisu.

Foto: Official team photo Ag.PICA - EUG Salerno 2026

Za usporedbu s ostalim sveučilištima iz cijele Europe, valja istaknuti da je Sveučilište u Zagrebu osvojilo čak pet medalja više od prvog pratitelja, Akademije Zamojski iz Poljske.

Uz zagrebačkih 11, preostale dvije hrvatske medalje otišle su u Split. Futsal momčad drugog najvećeg sveučilišta u državi osvojila je povijesno zlato, dok su broncu uzeli splitski nogometaši.

Naravno, osim medalja na koje smo ponosni, hrvatske studentice i studenti osvojili su i brojne pojedinačne nagrade te su na najbolji mogući način predstavljali svoje visokoškolske ustanove i hrvatski studentski sport.

Foto: Official team photo Ag.PICA - EUG Salerno 2026

Hrvatska je delegacija bila najbrojnija na Europskim sveučilišnim igrama u Salernu s više od 400 sportaša. Na borilištima u 12 sportova pokazali su zajedništvo, borbenost i veliku želju za vrhunskim rezultatima, a izvan natjecanja stvarali uspomene, upoznavali kolege iz cijele Europe i pozvali ih da za dvije godine stignu u Hrvatsku.