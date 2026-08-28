Umro je najmlađi kralj na svijetu: 'Ovo je nemjerljiv gubitak'

Tradicionalni ugandski vladar proglašen najmlađim monarhom na svijetu umro je u dobi od 34 godine, potvrđeno je u petak. Kraljevstvo Tooro nije otkrilo uzrok smrti, ali lokalni mediji citirali su izjavu ugandskog ministra koji je rekao da je bio teško bolestan i da traži liječenje u SAD-u, prenosi BBC.

Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV postao je kralj Tooroa u zapadnoj Ugandi sa samo tri godine 1995. nakon smrti njegova oca. Premijer Tooroa Calvin Armstrong Rwomiire Akiiki poručio je kako je smrt monarha "nemjerljiv gubitak" za kraljevsku obitelj i narod Tooroa.

"Pozivam sve stanovnike Toora da ostanu ujedinjeni, mirni i puni molitve tijekom ovog izuzetno teškog vremena“, rekao je Akiiki u petak. "Neka Njegovo Veličanstvo Kralj počiva u vječnom miru", dodao je.

Ušao u Guinnessovu knjigu rekorda

Oyo, koji je uvršten u Guinnessovu knjigu rekorda kao najmlađi vladajući monarh, vladao je nad više od dva milijuna ljudi. Bio je 13. monarh kraljevstva osnovanog početkom 19. stoljeća. Mladog kralja je njegov narod jako poštovao, a prema izvješću u novinama Daily Monitor, zalagao se za osnaživanje mladih, obrazovanje i očuvanje klime, kao i podizanje svijesti o HIV-u i AIDS-u.

Iako Ugandom upravljaju izabrani predsjednik i parlament, ima nekoliko tradicionalnih kraljevstava koja i dalje imaju značajan kulturni utjecaj unatoč tome što nemaju političku moć.

Kraljevstvo Tooro slijedi nasljedni sustav u odabiru svog monarha.

Ministar Akiiki je najavio da je monarh za sobom ostavio princa kao nasljednika. Njegov identitet će biti formalno otkriven "u odgovarajuće vrijeme", dodao je.