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nevjerovatno /

Lille imao PSG na konopcima, a onda je krenula ludnica: Parižani se spasili u zadnjim sekundama

Lille imao PSG na konopcima, a onda je krenula ludnica: Parižani se spasili u zadnjim sekundama
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Foto: IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia

PSG je tako i dalje bez premijernog slavlja u novoj sezoni.

28.8.2026.
23:45
Hina
IPA, Independent Photo Agency/Alamy/Profimedia
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U derbi utakmici drugog kola francuske Ligue 1 nogometaši Lillea i PSG-a su odigrali 2-2 premda je domaćin vodio 2-0 do 91. minute.

PSG je tako i dalje bez premijernog slavlja u novoj sezoni. Na premijeri je odigrao identičnih 2-2 kod Rennesa. Lille na startu sezone ima pobjedu i remi.

Lille je poveo u 21. minuti golom Haraldssona, a nakon toga su gosti prilično bezuspješno pokušavali doći do izjednačenja. Novi je udarac PSG-a dobio u 84. minuti kada je Bakwa odlično pogodio suprotne rašlje za 2-1.

Tada je uslijedio nevjerojatni povratak Parižana. U 91. minuti je majstorski s vrha šesnaesterca rašlje naciljao Vitinha za najljepši potez susreta i 1-2, dok je u posljednjim sekundama ogleda Marquinhos dobio skok s domaćom obranom i zabio za konačnih 2-2.

Ostale se utakmice ovog kola igraju tijekom subote i nedjelje.

PsgLilleFrancuska Liga
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