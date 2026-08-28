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Ferrari ide na sve ili ništa pred domaćom publikom: U Monzu stižu velike promjene

Ferrari ide na sve ili ništa pred domaćom publikom: U Monzu stižu velike promjene
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Foto: Severin Aichbauer/AFP/Profimedia

Ferrari će u Monzi koristiti i novo stražnje krilo prilagođeno stazi na kojoj su maksimalna brzina i što manji otpor zraka iznimno važni.

28.8.2026.
23:35
Sportski.net
Severin Aichbauer/AFP/Profimedia
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Ferrari za Veliku nagradu Italije u Monzi priprema važna poboljšanja na svom bolidu, a najveća novost odnosi se na pogonsku jedinicu.

Talijanska momčad iskoristit će jedno od dopuštenih razvojnih poboljšanja motora nakon što je potvrđeno da prema ADUO kriterijima zaostaje više od četiri posto za najboljim paketom. Nova verzija motora trebala bi donijeti oko 15 konjskih snaga više.

Promjene se odnose na komoru za izgaranje i turbopunjač, dok bi dodatni napredak trebalo donijeti i novo gorivo koje je za Ferrari razvio Shell. U momčadi se nadaju da će time prepoloviti zaostatak za Mercedesovom pogonskom jedinicom, koja se trenutačno smatra jednim od najboljih paketa u Formuli 1.

Ferrari će u Monzi koristiti i novo stražnje krilo prilagođeno stazi na kojoj su maksimalna brzina i što manji otpor zraka iznimno važni. Riječ je o aerodinamički učinkovitijoj verziji krila koje momčad dosad nije koristila na utrkama.

Monza je poznata po dugim pravcima i velikim brzinama, pa Ferrari upravo na domaćoj utrci želi izvući maksimum iz novog paketa i približiti se vodećim momčadima.

FerrariF1 VijestiA1 HrvatskaMonza
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