Kimi Antonelli će startati posljednji na Velikoj nagradi Italije

Mercedesov vozač Kimi Antonelli na Velikoj nagradi Italije dobit će potpuno novu pogonsku jedinicu. Zbog prekoračenja dopuštenog broja komponenti domaću će utrku u Monzi započeti sa začelja, neovisno o rezultatu koji ostvari u kvalifikacijama.

Vodeći vozač ukupnog poretka već je iskoristio sve motore koje smije upotrijebiti bez kazne tijekom ove sezone. Mercedes je zato odlučio novu pogonsku jedinicu u njegov bolid ugraditi upravo uoči utrke u Italiji.

Vozači tijekom sezone imaju na raspolaganju četiri pogonske jedinice, ali njemačka se momčad suočila s problemima s pouzdanošću. U Mercedesu su zato već ranije najavili da je samo pitanje vremena kada će Antonelli i George Russell premašiti dopušteni broj.

Mladi Talijan dosegnuo je granicu kada su u pitanju V6 motor i ispušni sustav. Russell, s druge strane, više ne može zamijeniti motor s unutarnjim izgaranjem ili turbopunjač bez kazne.

Russella također očekuje startna kazna u nastavku sezone, ali Mercedes još nije odlučio na kojoj će utrci u njegov bolid ugraditi novu pogonsku jedinicu. Britanski je vozač četvrtu jedinicu počeo koristiti na Velikoj nagradi Mađarske.

Jedna od mogućnosti je Velika nagrada Azerbajdžana. Snaga motora ondje ima veliku važnost, dok konfiguracija staze u Bakuu pruža brojne prilike za pretjecanje i povratak kroz poredak.

Antonelli trenutačno vodi u ukupnom poretku s 242 boda. Russell i Ferrarijev vozač Lewis Hamilton dijele drugo mjesto sa 183 boda.

Velika nagrada Italije u Monzi održat će se od 4. do 6. rujna.