Najluđi bjegovi u Hrvatskoj: 'Hulk' savio rešetke, drugi skočio kroz prozor, jednog nikad nisu našli

Policajcu, koji mu je svojim novcem kupio burek i mlijeko, pobjegao je dok mu je otvarao vrata kombija kojim je trebao biti prevezen u Remetinec. Pretrčao je cestu, a zatim ukrao bicikl sedmogodišnjaku koji živi u blizini velikogoričkog suda, otkrila je dječakova baka.

"I naiđu vam policajac i policajka. Rekla sam: 'Nama je sada ukraden bicikl.' Djeca su vidjela i još su se smijala da vozi ovako, a ne ovako", ispričala je reporterki RTL-a Danas Kristini Čirjak, pokazujući kako je bjegunac vozio bicikl skupljenih ruku zbog lisica.

Tako se, na biciklu i s lisicama na rukama, dao u bijeg. Pokrenuta je velika potraga i objavljena njegova fotografija, a pronađen je 30-ak sati poslije na Jarunu. Uhićen je u jednom od kafića.

Što je radio i gdje se skrivao u međuvremenu, kao ni kako je prešao desetak kilometara zračne linije od mjesta bijega do Jaruna, nije poznato. Kada je uhićen, na sebi je imao sunčane naočale i kaubojski šešir, ali i ozlijeđena zapešća. Pretpostavlja se da ih je ozlijedio pokušavajući se osloboditi lisica.

Najkritičniji trenutak je izlazak iz marice

Bjegovi se uglavnom događaju kada se zatvorenike prebacuje između ustanova, zatvora, sudova ili bolnica, upravo pri ulasku u maricu ili izlasku iz nje. A nije rijetkost ni da policajci zatvoreniku kupe hranu ili mu na neki drugi način pomognu.

"Kod policije smo čuli da je propisano da moraju biti dvojica. I ovaj je jednostavno iskoristio tu priliku. Kada je vidio da je kolega sam i otvara maricu, pružila mu se prilika da pokuša pobjeći. Koliko je meni poznato, možda i griješim, ne postoji kazneni progon za pokušaj bijega", kaže Jelenko Krešo, predsjednik Sindikata pravosudnih policajaca.

Poplavio WC, oteo pištolj i skočio kroz prozor

U Hrvatskoj je bilo i prilično filmskih bjegova. Još 2004. sa Županijskog suda pobjegao je srpski kriminalac Milan Ristić tako što je poplavio WC, a zatim upao u ured istražnog suca, prisjeća se Dušan Miljuš, novinar Jutarnjeg lista.

"Napao je pravosudnog policajca i oteo mu pištolj. Skočio je kroz prozor. Ja sam se zatekao na Zrinjevcu niti desetak minuta nakon toga. To je bila spektakularna potjera, sirene", prisjeća se Miljuš.

Ristić je jedan od rijetkih bjegunaca koji nikada nije pronađen.

U Šibeniku je jedan zatvorenik pobjegao iz bolnice nakon što je izmislio da je bolestan. Iz najstrože čuvanog odjela kaznionice u Lepoglavi svojedobno je uspio pobjeći Bojan Dragičević.

Jedan od najnevjerojatnijih bjegova izveo je Damir Šišaković, prozvan "sisačkim Hulkom". Savio je rešetke na ćeliji i skočio s visine od sedam metara.

Bježalo se i iz zagrebačkog Remetinca.

"Prepilili su rešetke, a kada su ih prepilili, u kantini su kupovali jedne poznate kekse i onda su od kartonskih kutija napravili izrezane dijelove rešetki. A da bi dobili boju, u Nivea kremu su, kada bi se brijali, umiješali te dlake", kaže Miljuš.

Sve manje bjegova iz hrvatskih zatvora

Ipak, statistika pokazuje da su bjegovi iz zatvora u Hrvatskoj sve rjeđi. Godine 2023. zabilježeno je šest pokušaja bijega, godinu poslije tri, a 2025. niti jedan. Ove godine zasad je zabilježen samo jedan bijeg iz zatvora u Požegi.

U nadležnom sindikatu smatraju da bi bjegunce dodatno obeshrabrila takozvana "zimska oprema" – lisice na nogama.

"Kad netko kaže: 'Kako bježi s lisicama?', možete vi trčati s lisicama bez ikakvih problema. Ali s lisicama na nogama, e, tu bi već bio problem. Jako vam je smanjena mogućnost kretanja s lisicama na nogama", objašnjava Krešo.

Epske metode kakve smo gledali, primjerice, u filmu "Bijeg iz Alcatraza", poput kopanja tunela žlicom, kod nas zasad nismo vidjeli. A pogotovo ništa slično "Iskupljenju u Shawshanku", u kojem Andy Dufresne gotovo 20 godina strpljivo kopa tunel kroz zid ćelije prije nego što konačno pobjegne na slobodu. I sve to dok služi kaznu za zločin koji nije počinio.