Šokantne scene sa Zlarina: 'Bio je samo metar od mene s puškom u ruci'

Čitatelj portala Morski.hr upozorio je na, kako tvrdi, iznimno opasno ponašanje podvodnog ribolovca na Zlarinu.

Prema njegovim navodima, muškarac je s podvodnom puškom lovio u neposrednoj blizini kupača, a istu je osobu kasnije ponovno uočio u blizini plaže Banj.

Kako tvrdi čitatelj, muškarca je izravno upozorio da se nalazi preblizu obale i kupača.

"Osobu sam direktno upozorio na prekršaj na udaljenosti od dva metra od obale. Bio je na jedan metar od mene s puškom u ruci. Na moj prigovor osoba je nastavila dalje s lovom i nije se udaljila od plaže", naveo je čitatelj.

Dodaje kako se muškarac kasnije pred svojim društvom hvalio ulovom orade, salpe, dva cipla i trlje.

Foto: Čitatelj Morski.hr

Podvodni ribolov strogo je reguliran

Podvodni ribolov u Hrvatskoj strogo je reguliran.

Osoba koja roni mora biti odgovarajuće označena kako bi je druga plovila i sudionici na moru mogli pravodobno uočiti.

Dozvola sama po sebi nije dovoljna ako se utvrdi da je ribolovac lovio na području na kojem je takav ribolov zabranjen ili protivan drugim propisanim uvjetima.

Foto: Čitatelj Morski.hr

Kakve su predviđene kazne?

Za pojedine prekršaje, poput neovlaštenog lova ili lova u zabranjenoj zoni, novčane kazne mogu se kretati od 260 do 3900 eura.

Dodatno, prekršitelj može odgovarati i ako tijekom inspekcijskog nadzora ne može predočiti važeću dozvolu za sportski ribolov podvodnom puškom.

Uz novčanu kaznu, u određenim slučajevima moguće je i oduzimanje ribolovnog alata i opreme, uključujući podvodnu pušku, kao i oduzimanje ulova.