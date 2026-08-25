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Bezos posjetio milijardera na Mljetu: Stigao na jahtu suosnivača WhatsAppa

Bezos posjetio milijardera na Mljetu: Stigao na jahtu suosnivača WhatsAppa
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jedan od najbogatijih ljudi na svijetu Jeff Bezos posjetio je Jana Kouma na njegovoj luksuznoj jahti Moonrise kod Mljeta. Društvo mu je pravio i milijarder Barry Diller

25.8.2026.
13:23
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Jeff Bezos (62) u ponedjeljak je posjetio Jana Kouma (50), suosnivača popularne aplikacije WhatsApp, na njegovoj luksuznoj jahti Moonrise usidrenoj kod Mljeta.

Koum je istog dana helikopterom stigao na svoju jahtu, a nekoliko sati kasnije u posjet mu je stigao Bezos, osnivač Amazona i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu. Bezos je na jahtu došao u društvu američkog medijskog mogula i milijardera Barryja Dillera (84). Susret trojice milijardera privukao je pažnju jer su se okupili na jednoj od najluksuznijih jahti koja ovih dana plovi hrvatskom obalom.

Bezos posjetio milijardera na Mljetu: Stigao na jahtu suosnivača WhatsAppa
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Jan Koum poznat je kao jedan od tvoraca WhatsAppa, aplikacije za razmjenu poruka koju je zajedno s Brianom Actonom osnovao 2009. godine. Facebook, danas Meta, WhatsApp je 2014. godine kupio za oko 19 milijardi dolara, čime je Koum postao jedan od najpoznatijih tehnoloških milijardera.

Jeff Bezos Amazon je osnovao 1994. godine kao internetsku knjižaru, a kompaniju je tijekom godina pretvorio u jedan od najvećih svjetskih tehnoloških i trgovačkih divova. Osim Amazona, Bezos je poznat i kao osnivač svemirske kompanije Blue Origin te vlasnik američkog dnevnog lista The Washington Post.

Bezos posjetio milijardera na Mljetu: Stigao na jahtu suosnivača WhatsAppa
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Barry Diller također je jedno od velikih imena američkog biznisa. Riječ je o dugogodišnjem medijskom mogulu koji je tijekom karijere bio na čelu velikih televizijskih i filmskih kompanija, a danas je predsjednik kompanije IAC.

Njihov susret tako je na jednom mjestu okupio trojicu iznimno bogatih i utjecajnih ljudi iz svijeta tehnologije i medija, i to upravo na hrvatskoj obali. Posebnu pažnju privukla je luksuzna jahta Moonrise, na kojoj je Koum ugostio svoje slavne goste.

Jeff BezosAmazonWhatsappJahta
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