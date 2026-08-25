Jedna osoba poginula na Dinaric Rallyju u Hrvatskoj: Imamo prve informacije

Jedna osoba poginula je na Dinaric Rallyju, koji se od 22. do 28. kolovoza održava u Hrvatskoj.

"Na području Ličko-senjske županije jedna osoba smrtno je stradala na utrci Dinaric Rallyja. Riječ je o austrijskom državljaninu", potvrdili su nam iz ličko-senjske policije.

Dodali su i da je očevid u tijeku.

Organizatori Dinaric Rallyja na svom službenom web izdanju obavijestili su kako se "SS2 (drugi brzinski ispit) Dinaric Rallyja otkazuje zbog nesreće u kojoj je sudjelovao jedan od vozača.

"Dodatne informacije objavit ćemo čim ih dobijemo od nadležnih tijela", navodi se u kratkom priopćenju.

U ovom trenutku nije poznat identitet stradale osobe, a nisu poznate ni okolnosti tragedije.

Očekuju se detaljnije informacije organizatora i nadležnih službi, nakon kojih bi trebalo biti poznato više pojedinosti.

Dinaric Rally 2026. sa sjedištem u Kninu započeo je u subotu svečanim otvorenjem i predstavljanjem sudionika na Kninskoj tvrđavi. Prolog, odnosno prva vožnja s mjerenjem vremena, održan je u nedjelju, dok su glavne etape na rasporedu od ponedjeljka do petka. Prema službenom programu, završetak natjecanja i dodjela nagrada predviđeni su za 28. kolovoza.

Što je Dinaric Rally?

Dinaric Rally je višednevno terensko rally-raid natjecanje na kojem sudionici motociklima, quadovima i SSV vozilima prelaze stotine kilometara zahtjevnog terena. Zbog grubih planinskih putova, dugih etapa i navigacije prema tzv. roadbooku često ga opisuju kao "hrvatski Dakar“.

Za razliku od klasičnog relija, u kojem posade voze kraće brzinske ispite, rally raid obuhvaća vrlo duge dnevne etape. Sudionici pritom ne ovise samo o brzini nego i o navigacijskim sposobnostima, fizičkoj izdržljivosti, pravilnom raspoređivanju goriva te pouzdanosti vozila.

Ovogodišnja ruta sastoji se od prologa i pet etapa nazvanih Krbava, Lapac, Kotari, Velebit i Sinj. Prema podacima organizatora, ukupna duljina svih etapa iznosi više od 1500 kilometara. Najdulja, prva polovica maratonske etape na području Krbave, duga je gotovo 425 kilometara. Bivak, iz kojeg sudionici svakog dana kreću i u koji se vraćaju, smješten je u Kninu.

Natjecatelji se prate GPS uređajima, dok su uz stazu raspoređeni medicinski i spasilački timovi. Organizator navodi da u sigurnosnom sustavu sudjeluju lokalni stručnjaci za gorsko spašavanje, međunarodni spasioci i liječnici s terenskim vozilima.

Više informacija o tragediji bit će poznato nakon službenog očitovanja nadležnih institucija i organizatora.