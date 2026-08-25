Zaboravite veliki nogomet, Hrvatska kreće po svjetsko zlato: U Essenu se sprema spektakl

Za samo nekoliko dana, od 28. kolovoza do 6. rujna, njemački grad Essen ponovno će postati svjetska prijestolnica malog nogometa. Na središnjem gradskom trgu Kennedyplatz održat će se Socca Svjetsko prvenstvo, spektakularno natjecanje koje okuplja 48 reprezentacija u dinamičnom formatu šest protiv šest. Među favoritima za najviši plasman i ove se godine nalazi Hrvatska, koja u Njemačku putuje s velikim ambicijama i željom da se vrati na mjesto uspjeha gdje je prije tri godine ostvarila povijesni ulazak u polufinale.

Ovo je drugi put da Essen ugošćuje najbolje svjetske socca ekipe, nakon iznimno uspješnog turnira održanog 2023. godine. Tada je događaj privukao nevjerojatnih 130.000 gledatelja, potvrdivši da je spoj brzog nogometa, glazbe i festivalske atmosfere dobitna kombinacija. Organizatori i za Socca Svjetsko prvenstvo 2026. najavljuju pravi spektakl. Na Kennedyplatzu će ponovno biti postavljen privremeni stadion kapaciteta preko dvije tisuće gledatelja, a cijeli prostor bit će pretvoren u fan zonu s glazbom, štandovima s hranom i pićem te velikim ekranima. Socca nije samo sport, već i cjelodnevni doživljaj koji podsjeća na veliko javno gledanje utakmica, s jednom ključnom razlikom - ovdje se akcija odvija uživo, pred vašim očima. Popularnost turnira potvrđuje i činjenica da se televizijska prava prodaju u gotovo stotinu zemalja, dok se prijenosi uživo putem interneta prate u desecima milijuna, čineći ga istinski globalnim događajem.

Iako se često naziva malim nogometom, socca ima svoja specifična pravila koja je čine jedinstvenom. Igra se u formatu šest protiv šest na terenu dimenzija 46x26 metara, s golovima veličine 5x2 metra i standardnom nogometnom loptom "peticom". Utakmice u grupnoj fazi traju dva puta po petnaest minuta, dok se polufinala i finale igraju u formatu od dva puta po dvadeset minuta. Vrijeme se tijekom igre ne zaustavlja, ali suci imaju pravo na sudačku nadoknadu.

Utakmicu možete gledati na kanalu Zona Sport na platformi Voyo.

Ono što soccu čini posebno dinamičnom su pravila o kartonima. Žuti karton ne znači samo opomenu, već automatsko isključenje igrača na dvije minute, ostavljajući njegovu ekipu s igračem manje. Crveni karton donosi još strožu kaznu - isključenje od pet minuta za ekipu, a kažnjeni igrač nema pravo povratka u igru do kraja utakmice. Svaka reprezentacija ima pravo prijaviti do petnaest igrača. Natjecanje počinje grupnom fazom, iz koje u daljnji krug prolaze prve dvije ekipe iz svake skupine te određeni broj najboljih trećeplasiranih. U slučaju neriješenog rezultata u eliminacijskoj fazi, pobjednik se odlučuje izvođenjem takozvanih "socca penala", koji dodatno podižu napetost.

Hrvatska socca reprezentacija godinama pripada samom vrhu ovog sporta. S tri osvojene medalje s europskih prvenstava i broncom sa Svjetskog prvenstva u Omanu prije dvije godine, naši reprezentativci s pravom slove za jedne od glavnih kandidata za medalju. Poseban motiv bit će povratak u Essen, grad u kojem je reprezentacija 2023. ostvarila svoj prvi veliki svjetski uspjeh plasmanom u polufinale.

Izbornik Dino Kovač za ovaj je turnir predstavio popis s dvanaest igrača, kombinirajući iskusne snage s nekim novim imenima koja bi trebala donijeti svježinu. Ždrijeb je Hrvatsku smjestio u skupinu G, zajedno s reprezentacijama Afganistana, Perua i starim znancima, Italijom. Afganistan je na turnir ušao kao zamjena za Južnoafričku Republiku i predstavlja pravu nepoznanicu, što ih čini potencijalno opasnim protivnikom. Peru je, s druge strane, zabilježio samo jedan nastup na velikim natjecanjima i na papiru slovi kao autsajder skupine. Najzvučniji protivnik svakako je Italija, s kojom je Hrvatska u prošlosti već igrala i ostvarivala pozitivne rezultate, no utakmice s njima uvijek su nabijene tenzijama i neizvjesne do samog kraja.

Hrvatska reprezentacija svoj put započinje s jasnim ciljem - proći skupinu i onda u eliminacijskoj fazi pokazati svoju punu snagu. Iskustvo s velikih natjecanja, neupitna kvaliteta igrača i motivacija za osvajanjem jedinog velikog zlata koje nedostaje u bogatoj kolekciji bit će glavni aduti Kovačeve momčadi.

Deset dana vrhunskog nogometa i navijačke strasti je pred nama. Cijela Hrvatska s nestrpljenjem iščekuje početak prvenstva i nada se da će se naši reprezentativci iz Essena vratiti s najsjajnijim odličjem. Sve utakmice hrvatske reprezentacije, kao i najzanimljivije dvoboje s turnira, moći će se pratiti na kanalu Zona sportu.