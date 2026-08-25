Vučić uzvratio Jandrokoviću pa opleo po Hrvatskoj: 'Kad vidim da me mrze, to mi daje dodatnu snagu'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Rasinski okrug, gdje razgovara s građanima i obilazi projekte i investicije. Tijekom posjeta Kruševcu obišao je i radove na izgradnji Doma boraca, gdje se osvrnuo na pisanje hrvatskih medija, ali i na izjavu predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.

Vučić je reagirao na Jandrokovićevu poruku da se Srbija naoružava i ofenzivnim oružjem te da na to treba upozoriti zapadne saveznike.

"Vidio sam i Jandrokovića da je rekao kako se Srbija naoružava ofenzivnim oružjem, pa moraju obavijestiti svoje saveznike. Evo živi nismo, ne znam kako ćemo zaspati noćas", rekao je Vučić.

Potom je nastavio s kritikama na račun Hrvatske.

"Umislili ljudi da žive u nekom prošlom vremenu, pa će opet s nekim veleposlanikom na nekom tenku progoniti nekoga. Najpametnije im je da prate mene, da vide kako se vodi politika i kako se smanjuje razlika koja je stoljećima bila u njihovu korist", poručio je za Kurir.

Dodao je da mu kritike iz Hrvatske daju dodatni poticaj.

"Kad vidim da se oni sekiraju i da me mrze, to mi daje dodatnu energiju i snagu. Nemojte ih sprječavati u tome", rekao je Vučić.

Jandroković upozorio na naoružavanje Srbije

Podsjetimo, Jandroković je ranije danas na konferenciji hrvatskih veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika govorio o sigurnosnoj situaciji u Europi i regiji te upozorio upravo na vojno jačanje Srbije.

"Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjem, nego i ofenzivnim, napadačkim. I to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga", poručio je Jandroković.