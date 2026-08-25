Hrvatski putnik obišao sve zemlje svijeta i otkrio najopasnije trenutke svog putovanja

Poznati hrvatski putnik i poduzetnik Kristijan Iličić (39) na svom je Instagram profilu objavio da je postao prvi Hrvat u povijesti koji je posjetio svih 197 zemalja i sedam kontinenata svijeta. U objavi koja sažima više od dva desetljeća putovanja, Iličić se nije fokusirao samo na ljepotu, već i na najintenzivnije i najopasnije trenutke koji su obilježili njegovu avanturu života, pružajući rijedak uvid u realnost nekih od najnestabilnijih područja na planetu.

"Neka su iskustva bila predivna. Neka zastrašujuća. Neka su me gurnula daleko izvan granica onoga što sam mislio da mogu podnijeti. Ali to su trenuci kojih se najviše sjećam", napisao je Iličić uz seriju fotografija koje dokumentiraju njegove nevjerojatne pothvate.

Među istaknutim iskustvima nalazi se i posjet Afganistanu pod talibanskom vlašću, gdje se fotografirao sa skupinom njihovih boraca. Afganistan obilježava petu godišnjicu povratka talibana na vlast, usred jedne od najgorih svjetskih humanitarnih kriza i kriza ljudskih prava. Iličić je svojim pratiteljima tako pružio pogled iznutra na zemlju koja se suočava s kolapsom ekonomije i ekstremnim restrikcijama, posebno za žene i djevojčice.

Jednako je upečatljiva i fotografija iz Eyla u Somaliji, mjesta koje Iličić naziva "prijestolnicom somalskih pirata". Stoji sam na pješčanoj dini s pogledom na ocean, a upravo je 2026. godina obilježena zabrinjavajućim povratkom piratstva uz somalsku obalu, s više napadnutih i otetih brodova. Njegovi su pratitelji u komentarima istaknuli upravo ovakva putovanja kao remek-djela, prisjećajući se i njegovih reportaža iz Sirije i Palestine. Fotografija iz Južnog Sudana, gdje pozira nasmijan s naoružanim mještanima, dodatno svjedoči o spremnosti da posjeti mjesta koja se i danas bore s nasiljem i teškom humanitarnom situacijom.

Iličićev put nije bio ispunjen samo opasnostima. Objava prikazuje i jedinstvene kulturne susrete, poput prisustvovanja festivalu Gerewol u Nigeru, gdje muškarci iz naroda Wodaabe sudjeluju u natjecanju ljepote, te posjet plemenu na otoku Tanna u Vanuatuu koje je vjerovalo da je pokojni princ Philip božanstvo.

Njegov pothvat simbolično je završio na Šri Lanki kao 197. posjećenoj zemlji.