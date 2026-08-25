Otkriven novi detalj u aferi s otpadom: Porezna uprava od početka prati slučaj

Saborski zastupnik MOST-a Zvonimir Troskot zatražio je provjeru financijskih transakcija povezanih s tvrtkom CE-ZA-R i akterima slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Benkovcu. Tvrdi da je riječ o gotovo 580 tisuća eura transakcija koje bi, kako kaže, trebalo provjeriti.

Ministarstvo financija potvrdilo je da je njihov Samostalni sektor za financijske istrage od početka uključen u izvide na zahtjev DORH-a i USKOK-a.

Izvide, kako navode, provode na temelju zahtjeva DORH-a i USKOK-a, ali detalje nisu iznosili.

Objašnjavaju da Porezna uprava, "prema istim pravilima koja vrijede za DORH", ne može iznositi informacije osim onih koje su već javno dostupne i koje je objavio USKOK.

Troskot o financijskim transakcijama od 580.000 eura

Podsjetimo, Troskot tvrdi da se iz dostupne dokumentacije može pratiti gotovo 580 tisuća eura novčanih tokova.

Prema podacima koje je iznio, za ožujak 2024. navodi se iznos od 369.374,38 eura, uz pripadajući PDV od 73.874,88 eura, dok se za travanj i svibanj iste godine spominje dodatnih 210.385 eura.

Istaknuo je kako Most ne prejudicira odgovornost CE-ZA-R-a, njegovih predstavnika ili drugih poslovnih subjekata, ali smatra da bi istraga trebala obuhvatiti sve tvrtke, posrednike, podizvođače i druge aktere povezane sa slučajem.

MOST traži financijski i porezni nadzor transakcija između CE-ZA-R-a, povezanih društava, podizvođača te drugih tvrtki i osoba povezanih sa slučajevima Gospić i Benkovac za razdoblje od 2019. do 2025. godine.

"Ne prejudiciramo odgovornost tvrtke CE-ZA-R, njezinih predstavnika niti drugih poslovnih subjekata, ali zahtijevamo da nijedan akter ne bude izuzet iz provjera", poručio je Troskot.

Posebno traži odgovore o tome jesu li sporni iznosi bili evidentirani, na koje su se usluge ili vrste otpada odnosili, jesu li bili predmet poreznog nadzora te jesu li nadležna tijela raspolagala tim informacijama prije nego što je Državni inspektorat tijekom 2024. zaustavio iskrcavanje otpada.

Istodobno, Troskot upozorava da se problem ne smije promatrati samo kroz lokaciju u Gospiću. Traži da se utvrdi puni opseg problema i obuhvate i druge lokacije koje se spominju u dokumentaciji i javnosti, među kojima su Rakitovac, Štikada, Benkovac i Vrbovec.