Mostovci prozvali tvrtku CE-ZA-R zbog otpada: Oni mu poslali jasnu poruku

Tvrtka CE-ZA-R, članica C.I.O.S. grupacije, oglasila se za RTL Danas zbog aktualne problematike otpada na području Like te niza medijskih napisa i javnih istupa u kojima se spominje njihovo društvo.

Poručuju da djelatnost gospodarenja otpadom obavljaju odgovorno, u skladu sa zakonima, važećim dozvolama, profesionalnim standardima i europskim propisima.

Iz tvrtke tvrde da je pitanje otpada posljednjih dana postalo predmet političkih nadmetanja, a posebno su prozvali predstavnike Mosta Nikolu Grmoju, Zvonimira Troskota i Marina Miletića. Smatraju da se pritom stručni, znanstveni i gospodarski aspekti gospodarenja otpadom stavljaju u drugi plan.

Podsjetili su i na ranije pravne postupke u kojima je, kako navode, predsjednik Mosta Nikola Grmoja po tužbi vlasnika CIOS grupacije pravomoćno proglašen odgovornim za nanošenje štete odnosno povredu prava osobnosti zbog ranijih neutemeljenih i neistinitih izjava.

Iz CE-ZA-R-a smatraju da činjenice povezane s aktualnom problematikom trebaju utvrditi nadležna državna tijela, bez političkih pritisaka i dnevnopolitičkih interesa.

CE-ZA-R ne želi iznositi detalje

Naglasili su i da zbog postupanja nadležnih institucija zasad ne žele javno iznositi podatke povezane s aktualnim slučajem.

"Naše društvo ne želi niti na koji način iznositi činjenice i podatke koji se tiču predmetne aktualne problematike. To ne znači da društvo CE-ZA-R prihvaća bilo kakve navode koji se o njemu iznose u javnosti, već isključivo da želimo omogućiti nadležnim tijelima da svoje postupke provedu neovisno i na temelju činjenica i dokumentacije", poručili su.

Dodaju da prate javne istupe pojedinaca i skupina u kojima se spominje njihovo društvo te najavljuju pravne korake u slučajevima za koje procijene da imaju obilježja kaznenog djela ili da nanose štetu tvrtki.

Zaključuju da će takve slučajeve nastojati sankcionirati pravnim putem, tražiti naknadu nastale štete te spriječiti daljnje štetne posljedice za CE-ZA-R.