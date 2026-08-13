Nesreća na jugu Hrvatske: Više ljudi ozlijeđeno u sudaru četiri vozila

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Prometna nesreća dogodila se nešto iza 15 sati
Više ljudi je ozlijeđeno u četvrtak, 13. kolovoza, poslijepodne u prometnoj nesreći u Dupcu na krajnjem jugu Hrvatske.
Kako je objavio Dubrovački dnevnik, nesreća se dogodila nešto poslije 15 sati i u njoj su sudjelovala četiri vozila.
Hitne službe su na terenu, a zbog prometne nesreće nastao je prometni kolaps.
Promet se odvija u jednom prometnom trakom uz fizičku regulaciju policijskih službenika, zbog čega se stvaraju gužve i zastoji.