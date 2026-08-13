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NASTAO PROMETNI KOLAPS /

Nesreća na jugu Hrvatske: Više ljudi ozlijeđeno u sudaru četiri vozila

Nesreća na jugu Hrvatske: Više ljudi ozlijeđeno u sudaru četiri vozila
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Foto: Dubrovčki dnevnik

Prometna nesreća dogodila se nešto iza 15 sati

13.8.2026.
16:54
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dubrovčki dnevnik
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Više ljudi je ozlijeđeno u četvrtak, 13. kolovoza, poslijepodne u prometnoj nesreći u Dupcu na krajnjem jugu Hrvatske. 

Kako je objavio Dubrovački dnevnik, nesreća se dogodila nešto poslije 15 sati i u njoj su sudjelovala četiri vozila. 

Hitne službe su na terenu, a zbog prometne nesreće nastao je prometni kolaps. 

Nesreća na jugu Hrvatske: Više ljudi ozlijeđeno u sudaru četiri vozila
Foto: Dubrovački dnevnik

Promet se odvija u jednom prometnom trakom uz fizičku regulaciju policijskih službenika, zbog čega se stvaraju gužve i zastoji.

Nesreća na jugu Hrvatske: Više ljudi ozlijeđeno u sudaru četiri vozila
Foto: Dubrovački dnevnik

 

 
 
DubrovnikPrometna NesrećaOzlijeđeni
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