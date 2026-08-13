Kovačević zabrinuo izjavom o Stojkoviću pa otkrio i kakva je situacija s Mudražijom

Dinamo je sve snage usmjerio prema ulasku u Ligu prvaka, ali prije okršaja s Vikingom mora odigrati i HNL utakmicu protiv Rudeša.

Plavi su apsolutni favoriti, ali baš zato što su im glave 'u Ligi prvaka', ovaj susret itekako može biti problematičan.

"Početak sezone je, neke ciljeve smo napravili. Ne bih razmišljao dalje od Rudeša, bodovi su nam jako bitni. Mijenjat ćemo, ne reda radi, nego zato što imamo širok kadar, čak mi je i žao kad ne mogu dati priliku više od 16 igrača. Jedva čekam da svi sutra igraju i da konkuriraju za iduće utakmice", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević.

Novinaru su pitali glasnogovornika Dinama Marka Bošnira da prokomentira priču oko novog golmana i ima li Kotarski pravo nastupa u play-offu:

"Ne mogu govoriti o igračima koji nisu u klubu. Ali, UEFA-ini su pravilnici prilično jasni i te igrače možete pronaći u tim pravilnicima. O tom potom."

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kovačević je zatim otkrio kako za utakmicu s Rudešom neće konkurirati Luka Stojković, zbog ozljede u Kaunasu:

"Nadam se da će Stojković biti u kadru za Viking. Jučer nije trenirao i neće biti u kadru za Rudeš, Perez-Vinlöf je isto dobio udarac, on je dobro. Nećemo riskirati sa Stojkovićem, vjerujem da će biti spreman za play-off, to je sad i najbitnije."

Govorio je i o Rudešu:

"Svaki protivnik je sličan, Rudeš nije dobro krenuo, ali imao je dobrih segmenata igre. Pogotovo protiv Rijeke. Mi svakom suparniku prilazimo s ozbiljnošću, oni će se htjeti dobro obraniti i pokušavati na kontru, kao i svi. Zato je važno da budemo maksimalni od prve minute, tražimo gol što prije, onda će biti lakše."

Puno promjena

Najavio je i promjene u momčadi.

"Bit će puno promjena u odnosu na Litvu, svi jedva čekaju igrati, moramo mijenjati. Imam kvalitetne igrače, želim da pokažu da mogu igrati više", naveo je.

Postavilo se i pitanje je li razgovarao s Ivanom Nevistićem, stiže novi golman, a on bi trebao vaditi momčad u glavnoj utakmici sezone?

"Razgovaramo sa svima, ne bojim se zbog Nevistića. Možemo s njim računati, bio je u krizi pa smo ga zamijenili, ali znamo što može. Tu je i Danijel Zagorac, na njega isto računamo. Nisu oni bezveze u Dinamu, dođe kriza, mogu pokazati zašto su u Dinamu. Puno pričamo sa svima, gledam sa svoje strane, zadovoljan sam s golmanima, ne vidim paniku. Svi griješimo, donijeli su nam puno toga, nisu od jučer golmani, na njima je da se dokažu da mogu biti u Dinamu."

Odgovorio je i je li Robert Mudražija u kadru za momčad pa rekao:

"Mudražija je s nama. Bilo je da će ići na posudbu, bit će u kandidatima za momčad."

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