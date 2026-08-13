Buknuo veliki požar u Grčkoj, turisti s djecom u naručju bježe s plaža: 'Približava se kućama'

Novi šumski požar izbio je u četvrtak poslijepodne na sjeveru Grčke, u turističkoj regiji Halkidiki, zbog čega su mobilizirane velike zračne snage, a započela je i evakuacija turista. Na terenu je 142 vatrogasca i 51 vozilo uz potporu devet zrakoplova i sedam helikoptera, objavili su vatrogasci na platformi X.

Požar, koji je započeo u četvrtak poslijepodne, gori u šumovitom području oko 90 km južno od Soluna, drugog po veličini grada u Grčkoj.

Tri poziva civilne zaštite za evakuaciju, koji se odnose na područja Siviri i Fourka, upućena su stanovnicima i posjetiteljima te turističke regije u kojoj se trenutačno nalazi velik broj gostiju. Prema snimkama javne televizije ERT, plamen se opasno približavao kućama u tom području prekrivenom borovima koji su izuzetno zapaljivi.

Na plaži Fourki, turisti još u kupaćim kostimima, s djecom u naručju, počeli su se mirno evakuirati morskim putem. Deseci su ih se uputili prema pontonu kako bi bili evakuirali brodom, dok je dim prekrivao cijelo nebo iznad ljetovališta, prema snimkama koje je uživo prikazao ERT.

Μεγάλη φωτιά στη Σίβιρη Χαλκιδικής: Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης από τη Σίβηρη, δίπλα στα σπίτια οι φλόγες, εκκενώθηκε η Φούρκα pic.twitter.com/EMqjr3jeCD — empisteutiko.gr (@empisteutiko) August 13, 2026

Mobilizirano je 15 malih brodica za prebacivanje svih koji to žele, navodi ERT. Operacija se odvija mirno i bez ikakvog naguravanja ili panike. Brojna vozila također su pokušala napustiti područje, što je izazvalo velike prometne čepove, javlja ta televizijska kuća.

'Požar se približava kućama'

Prema informacijama ERT-a, fronta se proteže na tri kilometra, a plamen u gustoj borovoj šumi doseže visinu od 20 do 30 metara.

"Požar je izbio u niskom rastinju i nastavlja bjesnjeti izvan kontrole; plamen se približava kućama", prenijela je televizija ERT.

"Fronta napreduje prema moru i oko 70 posto ljudi evakuirano je iz tog područja", rekao je Themis Ierissiotis, dobrovoljni vatrogasac kojeg je intervjuirao ERT.

"Vjetar je vrlo jak, što pridonosi brzom širenju požara koji se nalazi u blizini stambenih zona u Siviriju i Fourki. Uvjeti su ekstremni i ostavljaju nam vrlo malo vremena za reakciju", izjavio je za ERT predsjednik Svehelenskog udruženja šumskih vatrogasaca, Stratos Gitsoudis.

⚠️🔥 Εκτός ελέγχου η #πυρκαγιά στο πρώτο πόδι #πυρκαγιά #Χαλκιδικής καίγονται σπίτια οι φλόγες μέσα σε ξενοδοχειακές μονάδες



Βίντεο: εποχικοί πυροσβέστες pic.twitter.com/CzfiP0RdJb — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2026

U četvrtak su vlasti bile u stanju najviše pripravnosti zbog ekstremne opasnosti od požara (razina pet, najviša) najavljene posebno za Atiku, središnju Grčku te za Halkidiku.

U Halkidiki su regionalne vlasti zabranile svako kretanje u šumskim područjima. Opasnost od požara ostaje izuzetno visoka i za petak, uz prognozirane vjetrove do 100 kilometara na sat, prema civilnoj zaštiti.