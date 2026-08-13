Ljevaci rođeni u ova tri znaka navodno imaju posebno izražene osobine: Jeste li među njima?

Danas, 13. kolovoza, svijet obilježava Međunarodni dan ljevaka, dan posvećen slavljenju jedinstvenosti i različitosti osoba koje se pretežno služe lijevom rukom.

U svijetu u kojem je gotovo sve, od škara do školskih klupa, prilagođeno dešnjacima, ljevaci se ističu svojom snalažljivošću i često drugačijim pogledom na svijet.

Oni čine oko deset do dvanaest posto svjetske populacije, a kroz povijest su ih pratili mitovi i predrasude, ali i divljenje zbog njihovih izvanrednih talenata.

Iako astrologija ne nudi egzaktne znanstvene dokaze, pruža zanimljiv uvid u osobine koje se često pripisuju ljevacima, a koje su posebno izražene kod određenih horoskopskih znakova.

Život u svijetu dešnjaka

Biti ljevak stoljećima nije bilo lako. Povijesno gledano, ljevorukost se povezivala s negativnim konotacijama, pa čak i sa zlom. Sama riječ "sinister", koja danas znači zlokoban, dolazi od latinske riječi za "lijevo".

U francuskom jeziku, "gauche" može značiti i lijevo i nespretno, dok naša riječ "nespretan" kao da opisuje nekoga tko ima "dvije lijeve ruke". U Srednjem vijeku u Britaniji, ljevaci su ponekad bili optuživani za vještičarenje.

Ta je stigma dovela do toga da su u mnogim kulturama, pa i ne tako davno, djecu u školama prisiljavali da pišu desnom rukom, često im vežući lijevu ruku iza leđa.

Srećom, ta su vremena prošla, no svakodnevni izazovi ostaju. Od pisanja u spiralnim bilježnicama koje žuljaju ruku, do korištenja otvarača za konzerve ili računalnog miša, ljevaci se neprestano moraju prilagođavati. Ipak, čini se da upravo ta potreba za prilagodbom potiče razvoj nekih posebnih vještina.

Istraživanja su pokazala da kod ljevaka postoji jača i koordiniranija veza između lijeve i desne hemisfere mozga, što može doprinijeti boljoj sposobnosti rješavanja problema, bržem procesiranju informacija i izraženijoj kreativnosti.

Znanstvenici sa Sveučilišta u Oxfordu otkrili su da su kod ljevaka područja mozga zadužena za jezik bolje povezana, što im može dati prednost u verbalnim zadacima.

Foto: Shutterstock

Astrološka pozadina ljevorukosti

Iako se ljevorukost primarno veže uz genetiku i razvoj mozga, neki astrolozi uočili su zanimljive obrasce u natalnim kartama ljevaka.

Astrologinja Francesca Oddie godinama je proučavala ovu temu i primijetila da, osim sunčevog znaka, ključnu ulogu igraju drugi elementi horoskopa.

U svom članku o astrologiji ljevorukosti, ona navodi kako njezino istraživanje pokazuje da je najčešći astrološki potpis kod ljevaka izazovan aspekt između Merkura, planeta komunikacije i intelekta, i Neptuna, planeta intuicije, mašte i osjetljivosti.

Ovaj spoj, tvrdi ona, potiče neracionalnu percepciju i neverbalnu komunikaciju, čineći osobu iznimno osjetljivom na vanjske utjecaje. Takve osobe često imaju osjećaj da mogu "čitati misli" drugih.

Osim toga, naglašen vodeni element u horoskopu - Sunce, podznak ili Merkur u Raku, Škorpionu ili Ribama - također se povezuje s osobinama ljevaka.

Voda je element emocija, intuicije i prijemčivosti, što odgovara opisu tihe emocionalne inteligencije i kreativnosti koja se često pripisuje ljevacima.

Pogled na natalne karte osam ljevorukih američkih predsjednika, uključujući Baracka Obamu i Ronalda Reagana, potvrdio je njezinu teoriju - gotovo svi su imali neku od navedenih astroloških konfiguracija.

Znakovi koji se posebno ističu

Na temelju tih astroloških opažanja i općih karakteristika znakova, četiri se znaka izdvajaju kao oni u kojima se rađaju ljevaci s posebno izraženim talentima.

Blizanci: Intelektualna znatiželja i svestranost

Blizancima vlada Merkur, planet uma, što ih čini prirodno znatiželjnima, komunikativnima i mentalno agilnima. Njihova sposobnost da brzo uče i povezuju naizgled nepovezane informacije savršeno se podudara s kognitivnom fleksibilnošću ljevaka.

Ljevaci rođeni u ovom znaku često su majstori riječi, bilo da se radi o pisanju, govorništvu ili novinarstvu. Njihova kreativnost proizlazi iz sposobnosti da sagledaju problem iz više kutova istovremeno i pronađu inovativno rješenje.

Svestrani su i prilagodljivi, što im omogućuje da se lako snalaze u svijetu koji nije krojen po njihovoj mjeri.

Foto: Shutterstock

Vodenjak: Inovativnost i originalnost

Vodenjaci su poznati kao vizionari i inovatori horoskopa. Oni razmišljaju "izvan okvira" i ne boje se preispitivati ustaljene norme, što je osobina koju ljevaci razvijaju od malih nogu.

Njihova inteligencija je nekonvencionalna, a kreativni duh vodi ih prema originalnim idejama koje često predviđaju budućnost. Ljevak rođen u znaku Vodenjaka posjeduje jedinstvenu sposobnost da svijetu ponudi potpuno nove perspektive.

Oni su znanstvenici, izumitelji i društveni reformatori, poput Nikole Tesle, čija se genijalnost često pripisuje i njegovoj ljevorukosti.

Ribe: Maštovitost i umjetnička duša

Ribe se smatraju najkreativnijim i najintuitivnijim znakom Zodijaka, kojim vlada Neptun. Ova veza s Neptunom čini ih prirodnim kandidatima za astrološki profil ljevaka.

Njihova duboka emocionalnost i bezgranična mašta omogućuju im stvaranje izvanrednih umjetničkih djela. Ljevaci rođeni u znaku riba često su nadareni glazbenici, slikari, pjesnici i glumci, sposobni svoje unutarnje svjetove pretočiti u kreacije koje duboko diraju dušu.

Njihova osjetljivost, koja je ključna karakteristika ljevaka, u njihovom je slučaju izvor najveće snage i kreativnog nadahnuća.