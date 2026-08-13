Mogla je Rijeka sada sve riješiti, ali golman Finaca čudesno brani

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Rijeka je u 60. minuti uzratne utakmice protiv finskog Ilvesa imala ogromnu priliku za gla kojime bi se sasvim približila prolasku u play-off, ali u tome ju je spriječio golman finske momčadi koji je fenomenalno obranio.
Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.