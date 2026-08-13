Jao, što je promašila Rijeka: Devetak zapucao sjajnu šansu

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UF /

Rijeka je u završnici prvog poluvremena imala sjajnu priliku na gostovanuu kod finskog Ilvesa u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige pri rezultatu 0:0. Janković je ubacio s lijeve strane, a Devetak u sredini nekako slabo i mlitavo okznuo loptu glavom. Otišlo je to pored gola.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.