FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UF /

Jao, što je promašila Rijeka: Devetak zapucao sjajnu šansu

Rijeka je u završnici prvog poluvremena imala sjajnu priliku na gostovanuu kod finskog Ilvesa u uzvratnoj utakmici 3. pretkola Konferencijske lige pri rezultatu 0:0. Janković je ubacio s lijeve strane, a Devetak u sredini nekako slabo i mlitavo okznuo loptu glavom. Otišlo je to pored gola.

Uzvratnu utakmicu 3. pretkola Konferencijske lige Ilves - Rijeka ekskluzivno gledajte u četvrtak od 18 sati na RTL-u i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite na portalu Net.hr.

VOYO logo
13.8.2026.
19:21
M.G.
RijekaKonferencijska Liga
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa