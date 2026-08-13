Prizor s Kaptola šokirao prolaznike: Pogledajte tko je sinoć trčkarao pokraj zagrebačke katedrale

NESVAKIDAŠNJI PRIZOR /

Prizor s Kaptola u srijedu navečer iznenadio je prolaznike u centru Zagreba. Čitatelj nam je poslao snimku miša kako trčkara u blizini zagrebačke katedrale. Dok su jedni samo zbunjeno promatrali, drugi su izvadili mobitele i zabilježili ovu nesvakidašnju scenu.

"Svjedočio sam novoj turističkoj atrakciji u središtu mogu rodnog Zagreba, što dosad nisam doživio. Dok je pojava štakora prošlih godina u centru izazivala zgražanje, ovaj je noćni izlazak malog mišića očito izazvao oduševljenje turistica, pa i na moje iznenađenje. Čak su i išle za njim, valjda su mislili da je izišao iz crtića Tom i Jerry. U svakom slučaju veselo", komentirao je čitatelj.