Imate li osjećaj da je ove godine manje požara? Nije. Tucaković otkrio što se krije iza toga

Iako je požara u Hrvatskoj mnogo – do 10. kolovoza zabilježeno ih je 8832, što je 7,6 posto više nego u istom razdoblju prošle godine – brzom reakcijom uglavnom se sprječava njihovo prerastanje u velike požare, pa je dojam da ih ima manje, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Osvrćući se na ovogodišnju požarnu sezonu, Tucaković je upozorio da dojam kako zbog manjeg broja velikih i medijski zapaženih požara gori manje nego prethodnih godina nije točan. Požara ima mnogo, kazao je, ali vatrogasci ih velikom većinom uspijevaju zaustaviti prije nego što se prošire.

"Ima požara, ima ih čak i više. Svakodnevno se veliki broj brzo gasi, uhvati ih se u začetku i ne dozvolimo da prerastu u veliki požar", rekao je. Kao primjer naveo je četiri požara tijekom jedne noći koji su ugašeni bez većeg širenja i stoga praktički nisu ni dospjeli u javnost.

Takav rezultat, dodao je, posljedica je brzog angažiranja i zemaljskih i zračnih snaga na svakoj ozbiljnijoj dojavi. Na Braču su tako odmah angažirana dva kanadera, dok su dubrovački vatrogasci tijekom noći sami ugasili požar koji je zahvatio oko 6000 četvornih metara. Podsjetio je i na veće ovogodišnje požare, među kojima je požar na području Slunja zahvatio oko 100 hektara.

Samo u 24 sata vatrogasci su imali oko 140 intervencija. Unatoč velikom broju intervencija, nema mnogo velikih požara upravo zbog ranog otkrivanja i brzog odgovora.

"Brza je reakcija, odmah su svi na nogama. Upute i zapovijedi su izdane, provode se ophodnje i sve što radimo usmjereno je na maksimalni oprez", kazao je, dodajući da će takav stupanj pripravnosti trebati zadržati još nekoliko dana, dok ne popuste velike vrućine.

Broj požara veći nego lani

Prema preliminarnoj analizi koju je Hrvatska vatrogasna zajednica napravila zaključno s 10. kolovoza, Tucaković je naveo da je ove godine zabilježeno više od 9000 požara, pri čemu je broj požara na otvorenom na području cijele Hrvatske oko 13 posto veći nego prošle godine.

Još je izraženiji rast na priobalju, gdje je, prema podacima koje je iznio, broj požara raslinja oko 24 posto veći nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je opožarena površina veća za oko 73 posto.

Ti podaci pokazuju da ovogodišnja požarna sezona nije mirnija po broju izbijanja požara, premda se takav dojam može steći zbog manjeg broja velikih požarišta. Velik broj manjih požara zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca bude ugašen prije nego što zahvati velike površine i postane vidljiv široj javnosti.

Prati se i požar u Hercegovini

Tucaković je rekao da hrvatske službe trenutno prate i požar u susjednoj Hercegovini, odnosno razvoj tamošnje situacije jer se širi pod utjecajem jakog vjetra.

"Pratimo ga, naši ljudi su otišli tamo provjeriti snagu požara pa ćemo tijekom dana donijeti odluke", rekao je Tucaković. Dodao je da je za angažiranje hrvatskih snaga na području BiH potrebno riješiti pitanje međunarodne pomoći, odnosno da BiH pomoć treba zatražiti putem CECIS-a i Mehanizma civilne zaštite Europske unije.

Poseban razlog za oprez su vremenske prilike jer su i u Hrvatskoj temperature vrlo visoke, a puše bura koja pogoduje brzom širenju vatre.

"Moramo biti spremni", poručio je Tucaković.

Smrtno stradale 23 osobe, ozlijeđeno 145

Podaci Državnog vatrogasnog operativnog centra (DVOC) pokazuju da su u Hrvatskoj od početka godine do 10. kolovoza zabilježena 8832 požara, 7,6 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, dok je opožarena površina porasla za čak 75 posto, na 9646 hektara.

Najviše je porastao broj požara raslinja, kojih je bilo 3897, odnosno 23,4 posto više nego u istom razdoblju 2025. godine. Broj požara na otvorenom prostoru povećan je za 13 posto, s 4933 na 5574.

Istodobno je broj požara na objektima ostao gotovo nepromijenjen te ih je zabilježeno 2569, dok je požara prometnih sredstava bilo 689, dva posto manje nego lani.

U požarima su ove godine do 10. kolovoza smrtno stradale 23 osobe, jednako kao u istom razdoblju prošle godine, dok je broj ozlijeđenih porastao sa 118 na 145, odnosno gotovo 23 posto. Među ozlijeđenima su 24 vatrogasca.

Zračne snage angažirane su na požarima 104 puta, gotovo 80 posto više nego lani, a zrakoplovi su kumulativno imali 273 djelovanja na požarima, nasuprot 152 u istom razdoblju 2025.

Od početka godine do 10. kolovoza vatrogasci su imali ukupno 29.358 intervencija, od čega se 30 posto odnosilo na požare, a gotovo 70 posto na tehničke, akcidentne i ostale intervencije.