Infantino se oglasio nakon velikog udara: Posebnu poruku poslao BiH

Gianni Infantino pokušava zadržati podršku nogometne javnosti nakon informacija o planovima za prodaju FIFA-inih natjecanja privatnim investitorima. Dio saveza zbog toga traži njegov odlazak s čela krovne nogometne organizacije.

U međuvremenu je predsjednik FIFA-e pojačao aktivnosti na društvenim mrežama, a među posljednjim objavama našla se i ona posvećena reprezentaciji BiH.

Infantino je pohvalio nastup Zmajeva na Svjetskom prvenstvu, istaknuvši njihov povijesni plasman u nokaut fazu i borbenost tijekom turnira. Posebne čestitke uputio je i Nogometnom savezu BiH.

BiH je u skupini igrala protiv Švicarske, Kanade i Katara, a natjecanje je završila u osmini finala. U San Franciscu je bolja bila reprezentacija SAD-a rezultatom 2:0.