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Infantino se oglasio nakon velikog udara: Posebnu poruku poslao BiH

Infantino se oglasio nakon velikog udara: Posebnu poruku poslao BiH
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Foto: Roberto SCHMIDT/AFP/Profimedia

BiH je u skupini igrala protiv Švicarske, Kanade i Katara

13.8.2026.
8:32
Sportski.net
Roberto SCHMIDT/AFP/Profimedia
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Gianni Infantino pokušava zadržati podršku nogometne javnosti nakon informacija o planovima za prodaju FIFA-inih natjecanja privatnim investitorima. Dio saveza zbog toga traži njegov odlazak s čela krovne nogometne organizacije.

U međuvremenu je predsjednik FIFA-e pojačao aktivnosti na društvenim mrežama, a među posljednjim objavama našla se i ona posvećena reprezentaciji BiH.

 

 

 

 

Infantino je pohvalio nastup Zmajeva na Svjetskom prvenstvu, istaknuvši njihov povijesni plasman u nokaut fazu i borbenost tijekom turnira. Posebne čestitke uputio je i Nogometnom savezu BiH.

BiH je u skupini igrala protiv Švicarske, Kanade i Katara, a natjecanje je završila u osmini finala. U San Franciscu je bolja bila reprezentacija SAD-a rezultatom 2:0.

Gianni InfantinoBosna I Hecegovina
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