Pogledajte kadrove iz UAE-a: Hrvati stigli na potpise velikih ugovora
Za Dalića je ovo ujedno i povratak u dobro poznato okruženje
Veliki hrvatski nogometni projekt u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ulazi u završnu fazu. Zlatko Dalić, Branko Ivanković i Igor Bišćan stigli su u UAE, gdje danas slijede službeni potpisi novih ugovora.
Naša ekipa je na licu mjesta, a reporter RTL-a Danas Marko Vargek poslao nam je kadrove dolaska hrvatskih stručnjaka u Emirate.
Zlatko Dalić održat će i konferenciju konferenciju za medije koju možete pratiti uživo na portalu Net.hr.
Dalić će potpisati četverogodišnji ugovor i preuzeti reprezentaciju UAE-a. Prema ranijim informacijama, zarađivat će oko pet milijuna eura godišnje, čime će postati najplaćeniji hrvatski izbornik u povijesti.
Ivanković preuzima funkciju direktora reprezentacija, dok je Bišćan već potvrđen kao izbornik U-23 reprezentacije UAE-a.
Za Dalića je ovo ujedno i povratak u dobro poznato okruženje. Od 2014. do 2017. vodio je Al-Ain, s kojim je osvojio prvenstvo UAE-a i stigao do finala azijske Lige prvaka.
Danas se priča i službeno zaključuje, a naša ekipa prati sve iz UAE-a.