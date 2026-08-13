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Pogledajte kadrove iz UAE-a: Hrvati stigli na potpise velikih ugovora

Za Dalića je ovo ujedno i povratak u dobro poznato okruženje

13.8.2026.
9:34
Sportski.net
RTL Danas
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Veliki hrvatski nogometni projekt u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ulazi u završnu fazu. Zlatko Dalić, Branko Ivanković i Igor Bišćan stigli su u UAE, gdje danas slijede službeni potpisi novih ugovora.

Naša ekipa je na licu mjesta, a reporter RTL-a Danas Marko Vargek poslao nam je kadrove dolaska hrvatskih stručnjaka u Emirate.

Pogledajte kadrove iz UAE-a: Hrvati stigli na potpise velikih ugovora
Foto: RTL Danas

Zlatko Dalić održat će i konferenciju konferenciju za medije koju možete pratiti uživo na portalu Net.hr.

Dalić će potpisati četverogodišnji ugovor i preuzeti reprezentaciju UAE-a. Prema ranijim informacijama, zarađivat će oko pet milijuna eura godišnje, čime će postati najplaćeniji hrvatski izbornik u povijesti.

Pogledajte kadrove iz UAE-a: Hrvati stigli na potpise velikih ugovora
Foto: RTL Danas

Ivanković preuzima funkciju direktora reprezentacija, dok je Bišćan već potvrđen kao izbornik U-23 reprezentacije UAE-a.

Za Dalića je ovo ujedno i povratak u dobro poznato okruženje. Od 2014. do 2017. vodio je Al-Ain, s kojim je osvojio prvenstvo UAE-a i stigao do finala azijske Lige prvaka.

Danas se priča i službeno zaključuje, a naša ekipa prati sve iz UAE-a.

Zlatko DalićIgor BišćanBranko IvankovićDubaiUjedinjeni Arapski EmiratiUae
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