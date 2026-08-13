Zlatko Dalić otkrio koji mu je glavni cilj: 'Nisam ovdje došao da bih uživao na plaži u Dubaiju'

Počela je press konferencija Zlatka Dalića u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Hrvatski stručnjak danas će i službeno predstaviti novi projekt nakon što je potvrđen kao izbornik reprezentacije UAE-a.

Dalić je u UAE stigao s hrvatskim suradnicima, a naša ekipa nalazi se na licu mjesta i prati cijeli događaj. Uskoro donosimo prve reakcije i detalje s Dalićeva predstavljanja.

"Drago mi je biti tu UAE, u mom drugom domu. Nadam se da ćemo opet napraviti velike rezultate ovaj put s nacionalnim timom. Hvala na povjerenju, ovo je čast", rekao je na početku.

'U Hrvatskoj sam napravio veliki posao, ali to je prošlost'

"Proveo sam tri godine u Al Ainu, u Hrvatskoj sam napravio veliki posao sa svojim timom, ali to je prošlost. Sada je moj fokus na budućnosti. Bit će teško, ali moj cilj je napraviti jak tim i kompetitivan. Radit ću sa svojim timom što bolje mogu", rekao je pa dodao:

"Nisam došao ovdje uživati na plažama, već mukotrpno raditi. Trebamo podršku svim ljudi i medija, moramo biti tim. Ako ne budemo tim, nećemo napraviti ništa. Tako je bilo u Hrvatskoj, tako želim i ovdje."

"Glavni cilj je otići na Svjetsko prvenstvo 2030.!", jasno je naglasio.

'Nisam došao zbog novca'

"Borit ćemo se za ovu zemlju i ljude te dati sve od sebe, obići ćemo sve igrače i razgovarati s trenerima. Ima tu dosta mladih igrača koji su spremni za nove izazove i koji grizu", spomenuo je i dodao bitan detalj oko ugovora.

"Nisam ovdje došao zbog novca, to mi je zadnje na pameti, najvažnije mi je da se osjećam dobro", rekao je pa za kraj poručio.

"Svi igrači moraju biti iz Emirata, moramo igračima dati podršku. Moj stil je biti optimističan, ja tako radim. Imamo mlade i iskusne igrače, svi moramo biti optimisti, tako to mora biti."

Cijelu izjavu pogledajte u videu na vrhu članka.