Dječak (16) teško ozlijeđen u nesreći u Zagorju: Motociklom udario u vršnjaka na quadu

Dječak (16) teško je ozlijeđen u prometnoj nesreći u Donjem Macelju koja se dogodila u srijedu oko 18.30 sati.

Do nesreće je došlo kada je 16-godišnjak upravljao neregistriranim motociklom. Zbog neprilagođene brzine na prijevoju i nizbrdici prešao je na lijevu stranu ceste te prednjim dijelom motocikla udario u stražnji bočni dio traktora-quada. Tim je vozilom, također bez vozačke dozvole, upravljao drugi 16-godišnjak.

Nakon snažnog udara, vozač motocikla pao je zajedno s vozilom na kolnik. U istom smjeru iza njih kretao se i treći 16-godišnjak, također na neregistriranom motociklu. Kako bi izbjegao sudar s vozilima ispred sebe, izgubio je nadzor nad vozilom i pao na cestu.

Po ozlijeđenog dječaka stigao helikopter

Ozlijeđeni dječak prevezen je helikopterom Hitne medicinske pomoći u KBC Zagreb, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Protiv maloljetnika slijede optužni prijedlozi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Roditeljima maloljetnika izdan je obavezni prekršajni nalog, a o događaju će biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured.

Policija uputila apel

Policija podsjeća roditelje i mlade vozače da je za upravljanje motornim vozilima potrebno ispunjavati zakonom propisane uvjete te posjedovati odgovarajuću vozačku dozvolu.

"Posebno upozoravamo mlade na važnost poštivanja prometnih propisa, prilagođavanja brzine uvjetima na cesti i korištenja zaštitne opreme. Roditeljima savjetujemo da vode računa o tome kakvim vozilima njihova djeca upravljaju te sudjeluju li u prometu na siguran i zakonit način", poručili su.