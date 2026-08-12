Auto sletio u provaliju kraj Sinja! Poginulo dvoje ljudi

U srijedu oko 19 sati PU splitsko-dalmatinska dobila je dojavu o teškoj prometnoj nesreći na sinjskom području. Naime, na cesti DC 1 na području Podosoja, kraj Vrlike, došlo je do izlijetanja vozila s kolnika u provaliju. Dvije osobe su poginule, piše Dalmacija Danas.

Na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe, ali dvjema osobama nije bilo spasa. Preminuli su na mjestu nesreće. Navodno je riječ o stranim državljanima. Na mjestu događaja obavlja se očevid.

Ova tragedija zasigurno će ponovno otvoriti i pitanje dostupnosti hitne medicinske pomoći na vrličkom području. Vrlika, naime, nema vlastitu hitnu medicinsku službu, zbog čega ekipe na intervencije na tom području stižu iz Sinja, što i u najboljim prometnim okolnostima znači više od 20 minuta vožnje, piše Dalmacija News.