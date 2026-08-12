Dorian Ribarić o rekordima u Splitu, Dubrovniku i Senju: 'Svemu je kumovala fenska bura'

Povijesni je dan u Hrvatskoj i zbog rekordnih temperatura. U Splitu je tako zabilježeno 39,7 stupnjeva, najviše otkako postoje službena mjerenja na Marjanu. Time je srušen dosadašnji rekord od 39,5 stupnjeva, izmjeren krajem lipnja ove godine, pokazuju službeni podaci DHMZ-a.

Vruće je bilo i u Dubrovniku, gdje je u podne izmjeren 39,1 stupanj, čime je srušen rekord iz 2025., kada je izmjereno 38,6 stupnjeva. Povijesni rekord je jučer pao i u Senju - tamo je izmjereno 39,8 stupnjeva.

"Dok je znatno ugodnije na kontinentu, dakle vrućina je popustila, na Jadranu toplinski val ruši sve rekorde. Naime, nikad nije bilo toplije otkad je mjerenja u Splitu, Dubrovniku, Senju, a kumovala je svemu fenska bura. Naime, taj zrak puhao je kao suh i vruć zrak niz padine Dinarida i tako povećao temperaturu i ovako visoku duž naše obale pa su tako rušeni rekordi. Evo, u Splitu smo se sasvim, sasvim približili četrdesetici", rekao je meteorolog Dorian Ribarić.