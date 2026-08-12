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Svi upozoravali, ali uzalud: Nakon pomrčine eksplodirale pretrage 'bole me oči' – čak 5000 posto!

Svi upozoravali, ali uzalud: Nakon pomrčine eksplodirale pretrage 'bole me oči' – čak 5000 posto!
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Foto: UI

'Očito je trebalo pogledati vodič za sigurno promatranje pomrčine Sunca'

12.8.2026.
22:08
Tajana Gvardiol
UI
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Potpuna pomrčina Sunca jedan je od najspektakularnijih prirodnih fenomena. U kontinentalnoj Europi bila je vidljiva prvi put nakon 27 godina. Mjesečeva sjena prošla je preko Grenlanda, zapadnog Islanda te sjeverozapadne i istočne Španjolske, a svoj je put završila na Balearskim otocima, gdje se pomrčina mogla vidjeti u samom zalasku Sunca. U Hrvatskoj je bila vidljiva samo djelomično, budući da se naša zemlja našla u Mjesečevoj polusjeni.

Koliko god prizor bio spektakularan, stručnjaci su upozoravali da je nužno zaštiti oči. Izravno gledanje u Sunce bez odgovarajuće zaštite može dovesti do ozbiljnog, pa i trajnog oštećenja vida. Oftamolog dr. Jurica Predović objasnio je da naše oko djeluje poput leće koja fokusira Sunčevu svjetlost.

'Bole me oči'

"Već nekoliko sekundi može biti dovoljno za oštećenje vida. Oštećenja mogu biti prolazna, ali ako ljudi dulje gledaju u Sunce, mogu biti i trajna", objasnio je.

Međutim, iako su svi mediji diljem svijeta upozoravali na brojne opasnosti, The Guardian piše kako je večeras broj Google pretraga za pojam "bole me oči" porastao za 5000 posto u odnosu na isto vrijeme prošlog tjedna, a vrhunac je dosegnut u 19.08 po londonskom vremenu – upravo u trenutku kada je Sunce tamo ušlo u fazu potpune pomrčine.

"Očito je trebalo pogledati vodič za sigurno promatranje pomrčine Sunca", zaključili su. 

Pomrčina SuncaOftamologOkoSunceUpozorenja
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